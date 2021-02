Wegen Schnee und Eis ist der Bus- und Stadtbahnverkehr in Laatzen zeitweise völlig zum Erliegen gekommen. Die Bahnen der Üstra fahren seit Montagnachmittag nicht mehr im Stadtgebiet, auch der Busverkehr ruhte. Kurz vor 11 Uhr kündigte die Üstra an, den Busbetrieb wieder aufzunehmen.

Stadtbahnverkehr in Laatzen ruht, erste Busse sollen wieder fahren

