Celle

In Strafverfahren müssen die Beteiligten zum Schutz vor dem Coronavirus Masken tragen, wenn der Vorsitzende Richter das anordnet. Das hat das Oberlandesgericht (OLG) Celle in einem am Freitag veröffentlichten Beschluss entschieden. Eine solche Anordnung sei nicht nur zulässig, sondern „vielmehr aus Gründen des Infektionsschutzes zwingend geboten“.

Die Richter des 3. Strafsenats bürdeten damit einem Anwalt aus Laatzen die Kosten eines geplatzten Verfahrens vor dem Landgericht Hildesheim auf. Der Verteidiger eines wegen Betruges angeklagten Mannes hatte sich der Anordnung zum Masketragen standhaft verweigert. Die 4. Strafkammer setzte daraufhin das Verfahren aus.

19 Verhandlungstage müssen wiederholt werden

Der Prozess muss nun zu einem späteren Zeitpunkt wiederholt werden. Das ist in diesem Fall besonders ärgerlich, da bereits „eine umfangreiche Beweisaufnahme durchgeführt worden war“, wie das OLG mitteilte. Nach Angaben eines Gerichtssprechers hatten bereits 19 Verhandlungstage stattgefunden, und es war eine zweistellige Zahl Zeugen gehört worden.

19 Verhandlungstage haben bereits am Landgericht Hildesheim stattgefunden. Diese müssen jetzt wiederholt werden. Quelle: Holger Hollemann/dpa

Die Kosten dafür trägt nach der Celler Entscheidung der Verteidiger. Wie hoch diese sind, ist noch unklar. Dem Anwalt dürften nach Angaben eines Sprechers des Landgerichts aber in jedem Fall seine bisherigen Gebühren als Pflichtverteidiger im höheren vierstelligen Bereich entgehen. Er kann auch seine Auslagen für Fahrtkosten und Ähnliches nicht geltend machen. Möglicherweise muss er auch dafür aufkommen, dass eine große Zahl von Zeugen erneut gehört werden muss. Zeugen können Fahrtkosten und eventuellen Dienstausfall geltend machen.

Im Prozess in Hildesheim geht es um Kapitalanlagebetrug im großen Stil. Die Angeklagten, zwei Männer aus dem Kreis Hildesheim und der Mandant des Laatzener Anwalts, sollen in einem Schneeballsystem Anleger um rund 1,3 Millionen Euro geprellt haben.

Von Karl Doeleke