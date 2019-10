Döhren-Wülfel

Im Juni hatte die Verwaltung den Politikern aus Döhren-Wülfel mitgeteilt, dass es im Stadtbezirk noch 65 Kinder gebe, die keinen Kita-Platz gefunden haben: 36 Krippen- und 29 Kindergartenkinder. Doch die Situation hat sich deutlich entspannt, wie in der Septembersitzung des Gremiums deutlich wurde. Nach Angaben der Stadt konnten inzwischen 45 dieser Kinder Betreuungsplätze zugewiesen werden. Fünf weitere Kinder können aufgrund ihres Alters erst ab 2020 einen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz geltend machen. Vier Eltern, so heißt es in der Antwort auf eine Anfrage der SPD-Fraktion, haben sich trotz mehrfacher Bitte nicht mehr mit dem Familienservicebüro der Stadt Hannover in Verbindung gesetzt.

Plätze vermitteln

Alles in allem müssen also noch elf Kinder vermittelt werden. Dies sind laut Verwaltung jeweils ein Krippenkind aus Mittelfeld und Wülfel, drei Kindergartenkinder aus Döhren und sechs Kindergartenkinder aus Mittelfeld. Es sei aber davon auszugehen, dass das Familienservicebüro auch diesen Jungen und Mädchen einen Betreuungsplatz in einer Kindertagesstätte oder bei einer Tagespflegeperson vermitteln könne.

Lesen Sie dazu auch:

Ein Jahr lang: Im Sahlkamp bleiben Krippenplätze unbesetzt

Von Michael Zgoll