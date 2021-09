Laatzen-Mitte

Für das diesjährige Freiluftkino hat der Jugendbeirat Laatzen einen US-Film ausgesucht: Das Solarkino Cinema del Sol zeigt dort „The Hate U Give“. Die Verfilmung des gleichnamigen Romans von Angie Thomas beschäftigt sich mit den Themen Rassismus und Polizeigewalt, es geht aber auch um Liebe und Freundschaft aus der Perspektive einer Jugendlichen. Zu sehen ist das als pädagogisch wertvoll geltende und ab 12 Jahren freigegebene Drama am Samstagabend, 25. September, im Park der Sinne.

An ihrer High School ist die 16-jährige Starr (Amandla Stenberg) eine Dunkelhäutige, die unter vielen Hellhäutigen möglichst nicht auffallen will. In ihrem Stadtviertel aber haben Drogenbosse das Sagen und sie muss Stärke beweisen, um nicht unterzugehen. Das Doppelleben der Jugendlichen gerät ins Wanken, als ein enger Freund von ihr bei einer Polizeikontrolle erschossen wird. Sie muss sich entscheiden, ob sie dem sich Bahn brechenden Hass mit Gewalt oder Worten begegnen soll.

Der 133-Minuten-Film ist ab zwölf Jahre freigegeben. Die Deutsche Film- und Medienbewertung hat „The Hate U Give“ mit dem Prädikat „besonders wertvoll“ ausgezeichnet.

Eintritt ab 19 Uhr

Der Jugendbeirat Laatzen zeigt den Film vorrangig für junge Menschen im Alter von zwölf bis 27 Jahre. Start von „The Hate U Give“ ist um 19.30 Uhr auf der Kulturbühne im Park der Sinne. Der Einlass erfolgt bereits ab 19 Uhr, die Platzzahl ist begrenzt. Besucher werden gebeten, Kissen oder andere Sitzunterlagen selbst mitzubringen und die Hygienemaßnahme sowie die Corona-Abstandsregeln einzuhalten. Das Cinema del Sol ist ein Projekt des Wissenschaftsladen Hannover e.V. und wird gefördert von dem enercity-Fonds proKlima sowie der Sparkasse Hannover.

Von Astrid Köhler