Laatzen

Während des Lockdowns bis mindestens Ende Januar bleiben die Kirchen von Immanuel, St. Marien, Thomas und St. Petri in Laatzen für Gottesdienste geschlossen. Das haben die Kirchenvorstände jetzt entschieden. Nur in der Gleidinger St.-Gertruden-Kirche wird es ab Sonntag, 17. Januar, 10 Uhr, allwöchentlich kurze Präsenzgottesdienste geben.

„Nach der Sanierung steht uns in der St.-Gertruden-Kirche wieder ein geräumiger Raum zur Verfügung“, sagt Pastorin Susanne Michaelsen. Bei den halbstündigen Kurzandachten würden alle bekannten Hygieneregeln beachtet. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, doch müssen die Besucher ihre Kontaktdaten hinterlassen.

Anzeige

Stille Gebete und Spaziergänge

Bei der Thomasgemeinde hingegen sprach sich der Kirchenvorstand für eine längere Schließung aus: „Wir als Kirche sollten nicht alle Privilegien, die wir haben, ausschöpfen, sondern dazu beitragen, dass die Coronazahlen sinken“, heißt es. Alternativ hängt sonnabends ab 9 Uhr vor der Arche, Marktstraße 21, Material für einen Gottesdienst für zu Hause aus. Auch vor der Grasdorfer St.-Marien-Kirche wird an den Wochenenden eine „Leine der Hoffnung“ für den Gottesdienst in den eigenen vier Wänden aufgespannt.

Sonntags von 10 bis 12 Uhr ist der Kirchenraum der Thomasgemeinde für das stille Gebet und Gespräche mit anwesenden Geistlichen oder Kirchenvorstehern geöffnet. Wer einen Spaziergang mit den Pastorinnen verabreden will, erreicht Katrin Dieckow unter Telefon (0511) 97822272 und Ilka Straeck unter (0511) 86659541.

Die Immanuelgemeinde hat ebenso wie die von Thomas und St. Marien alle Veranstaltungen bis Ende Januar abgesagt. Dafür gibt es eine offene Kirche in Alt-Laatzen sonntags von 15 bis 17 Uhr und allwöchentliche geistliche Angebote im Newsletter.

Gemeinden bieten Telefonandachten an

In Rethen entschied der Kirchenvorstand, bis einschließlich Ende Februar alle Treffen abzusagen. Dafür bietet die St.-Petri-Gemeinde, ebenso wie die Thomasgemeinde, weiter jeden Sonntag eine neue, individuelle Telefonandacht an. Diese kann unter der Nummer (05102) 7959760 abgehört werden, wobei für die jeweilige Gemeinde eine Ziffer zu drücken ist, die dann angesagt wird. Vom 17. Januar an ist unter der Nummer zudem die Telefonandacht der Immanuelgemeinde zu hören, eine Woche später ist auch St. Marien dabei.

Katholiken treffen sich wie gewohnt

Die katholische Gemeinde von St. Oliver lädt weiterhin unter Corona-Bedingungen zu Messen in die Hauptkirche an der Pestsalozzistraße ein und überträgt diese auch im Kirchenradio. Wer sich für einen der 82 verfügbaren Plätze anmelden will, wählt die Nummer (0511) 982900 an oder schreibt eine E-Mail an pfarrbuero@sankt-oliver-laatzen.de.

Von Astrid Köhler