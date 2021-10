Alt-Laatzen

Wer in diesem Jahr den Gottesdienst mit Laienkanzel erleben will, muss sich beeilen. Für den Reformationstag am Sonntag, 31. Oktober, hat die Kirchenregion Laatzen den HAZ-Redakteur Simon Benne als Gastprediger eingeladen. Weil alle Plätze in die Immanuelkirche für den Gottesdienst um 10.15 Uhr innerhalb kürzester Zeit reserviert waren, gibt es einen zweiten Termin um 11.45 Uhr. Noch sind dafür Anmeldungen möglich.

Die beiden Gottesdienste werden unter 3-G-Bedingungen angeboten, teilte Pastor Burkhard Straeck mit, der am Reformationstag für die Liturgie zuständig ist. Zutritt haben also nur Geimpfte, Genesene und aktuell auf Corona Getestete. 90 Plätze stehen jeweils zur Verfügung.

Die Immanuelkantorei, ein Kammerorchester und Solisten unter der Leitung des Kirchenkreiskantors Zoltán Suhó-Wittenberg werden zu hören sein mit der Kantate „Ein feste Burg ist unser Gott“.

Überblick zur Lage in den fünf Gemeinden

Zum Ende der jeweils einstündigen Gottesdienste will der Grasdorfer Pastor Straeck als Vorsitzender des regionalen Kirchenvorstandes und der Kirchenregion einen Überblick über die Lage in den verbundenen fünf Laatzener Gemeinden geben: Immanuel, Thomas St. Marien, St. Petri und St. Getruden. Unter anderem soll die derzeit noch vorbehaltliche Ernennung von Hagen Günter zum neuen Pastor in Alt-Laatzen Thema sein. Anschließend lädt die Kirchenregion die Besucher noch zu einem kleinen Empfang ein, der aufgrund der Corona-Bedingungen als Päckchen zum Mitnehmen organisiert ist.

Wer bei dem zusätzlichen Gottesdienst um 11.45 Uhr am Reformationstag dabei sein will, sollte sich rasch anmelden. Möglich ist dies im Kirchenbüro von Immanuel unter Telefon (0511) 8 74 46 40.

Von Astrid Köhler