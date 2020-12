Das Land hält Kindergärten und Krippen im Lockdown offen, appelliert aber an Familien, Kinder wegen der Pandemie möglichst zu Hause zu betreuen. Immer mehr folgen dieser Aufforderung, wie eine Abfrage in verschiedenen Laatzener Einrichtungen zeigt.

Coronafälle in Kitas: In der städtischen Einrichtung Wülferoder Straße (Symbolfoto) wurden ebenso wie in der An der Masch drei Kinder positiv getestet. Die Stadt hat die seit Freitag betroffenen Gruppen vorsorglich geschlossen. Quelle: Astrid Köhler (Archiv)