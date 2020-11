Hannover

Die Klinik DRK-Clementinenhaus in Hannover ist das Krankenhaus in der Region Hannover mit den meisten Weiterempfehlungen von Patienten. Das geht aus dem sogenannten AOK-Gesundheitsnavigator hervor, den die Krankenkasse jetzt im Internet in erneuerter Form freigeschaltet hat. 92 Prozent der Patienten des Clementinenhauses würden die Klinik weiterempfehlen. Das liegt weit über dem Bundesdurchschnitt von 81 Prozent. Es ist nicht das erste Mal, dass das relativ kleine Krankenhaus im Vergleich besonders gut abschneidet. Vor zwei Jahren belegte die Klinik bundesweit den 2. Platz beim Award Patientendialog. Und im Sommer vergangenen Jahres landete das Clementinenhaus in der Studie „ Deutschlands beste Krankenhäuser“ des F.A.Z.-Institut in Frankfurt am Main in der Größenklasse 150 bis 300 Betten auf Platz elf bundesweit.

Suche nach besten Operationsmöglichkeiten möglich

In der AOK-Studie schneiden in der Region Hannover auch das Belegärztehaus Sophienklinik (88 Prozent), das Annastift und die Paracelsusklinik Langenhagen (jeweils 87 Prozent) und das Vinzenzkrankenhaus (85 Prozent) überdurchschnittlich ab. Das Henriettenstift liegt mit 81 Prozent genau im Bundesdurchschnitt. Mit Abstand am schlechtesten in der Region Hannover bei den Weiterempfehlungen schneidet das Krankenhaus Neustadt mit nur 63 Prozent ab. Hier die weiteren Krankenhäuser der Region: Medizinische Hochschule Hannover 80 Prozent, Friederikenstift 77 Prozent, Nordstadt-Krankenhaus 76 Prozent, Klinikum Lehrte 76 Prozent, Klinikum Siloah 74 Prozent, Klinikum Robert Koch in Gehrden 74 Prozent, Klinikum Agnes Karll in Laatzen 74 Prozent und Klinikum Großburgwedel 74 Prozent. Für das Kinderkrankenhaus auf der Bult liegen nicht genügend Patientenbewertungen vor.

Keine Arztbewertungen möglich

Aber im Gesundheitsnavigatar der AOK geht es nicht nur um die Bewertung durch die Patienten. Vor planbaren Operationen können Patienten sich über die Qualität in einzelnen Bereichen informieren. So werden Beispielsweise Hüft-Operationen oder Kaiserschnitte in den einzelnen Kliniken bewertet, immer nach den gleichen Kriterien. Jeder Patient kann erkennen, welche Klinikum bei bestimmten Behandlungen über- oder unterdurchschnittlich abschneidet.

Außerdem gibt es in den Patientenportal Informationen zu den niedergelassenen Ärzten wie Fachgebiete, Spezialisierungen, Öffnungszeiten, Kontaktdaten sowie zusätzliche Infos über besondere Behandlungsprogramme und Versorgungsverträge. Eine Suchfunktion ermöglicht, nach Hausärzten, Fachärzten, Zahnärzten und Psychotherapeuten zu suchen und die Ergebnisse nach Kriterien wie Sprachkenntnisse oder Barrierefreiheit der Praxisräume zu filtern. Die umstrittenen Arzt-Bewertungen, die im Internet zu finden sind, wird es bei der AOK nicht geben. Zu erreichen ist das Portal hier: www.aok.de/gesundheitsnavigator

Von Mathias Klein