Grasdorf

Werner Läwen hatte schon einen Verdacht, als er seine Bekannte sah. Lina Krause war es bereits am Tag zuvor nicht gut gegangen: Kopfschmerzen, Taubheitsgefühl im rechten Arm – doch der Internist, den sie aufgesucht hatte, hatte nichts feststellen können. Also hatte der Arzt die Seniorin wieder nach Hause geschickt mit der Bemerkung, dass Lina Krause ja schon 81 Jahre alt sei. Aber nun ging es ihr noch schlechter; Werner Läwen vermutete einen Schlaganfall und brachte seine Bekannte ins Agnes-Karll-Krankenhaus in Laatzen. Hier würden sie schnell Hilfe finden, war ihre Hoffnung. Und dann begann das Warten.

Erschöpft im Wartezimmer

Gegen 10 Uhr, so schildern es Läwen und Lina Krause, die in Wirklichkeit anders heißt und ihren Namen nicht öffentlich nennen möchte, seien sie in der Notaufnahme des Krankenhauses angekommen und nach einer kurzen Visite ins Wartezimmer gebeten worden. Wenig später verließ Läwen die Klinik. Als er rund zwei Stunden später zurückkam, habe Lina Krause noch immer im Wartezimmer gesessen – inzwischen mit deutlich stärkeren Symptomen, Sprachproblemen und sichtlich erschöpft, sagt Läwen.

Werner Läwen brachte seine Bekannte ins Agnes-Karll-Krankenhaus. Quelle: Daniel Junker

Zwei Stunden: Das ist der späteste Zeitpunkt, nachdem ein Patient in der Notaufnahme Kontakt mit einem Arzt haben sollte. So sieht es das Manchester Triage System vor, nach dem auch die Krankenhäuser des Klinikums Region Hannover arbeiten, zu dem das Agnes-Karll-Krankenhaus gehört. Mit diesem System ordnen die Mitarbeiter die Patienten in Kategorien ein. Von Gruppe 1 (sofort behandeln) bis Gruppe 5 (nicht dringend) sind maximale Wartezeiten festgelegt: null Minuten bei Sofortfällen, 120 Minuten bei nicht dringenden Fällen.

Notaufnahmen sortieren Dringlichkeit in fünf Stufen Wenn ein Patient in die Notaufnahme kommt oder gebracht wird, sieht ihn sich zunächst eine Krankenschwester oder ein Krankenpfleger an, wie der Sprecher des Regionsklinikums, Steffen Ellerhoff, sagt. Die Experten nehmen die Beschwerden der Patienten auf und stellen die Dringlichkeit einer Behandlung fest. „Das stellt sicher, dass schwer kranke Patienten schnellstmöglich zu einem Arzt kommen“, erläutert Ellerhoff. Für Menschen mit weniger schweren Erkrankungen könne es aber bedeuten, dass sie länger warten müssen, räumt der Sprecher ein. Hinzu komme außerdem, dass die Notaufnahmen von Krankenhäusern immer häufiger von Menschen mit Krankheiten und Verletzungen aufgesucht würden, die nicht in einer Klinik behandelt werden müssten. Alle Patienten in den Notaufnahmen würden nach Dringlichkeit der Akutbehandlung eingestuft, wobei die Dringlichkeit nach einer fünfstufigen sogenannten Triage festgelegt wird, sagt Ellerhoff. Das Spektrum der Triage reicht von sofort, sehr dringend, dringend, normal bis zu nicht dringend. Ellerhoff weist aber auch darauf hin, dass die Einschätzung, wie dringlich eine Behandlung ist, nicht immer dem subjektiven Empfinden der Patienten und Begleitpersonen entspreche. Als besonders dringliche Erkrankungen würden unter anderem Brustschmerzen eingeordnet, die auf einen akuten Herzinfarkt hinweisen, Instabilität der Atmung, akute Lähmungserscheinungen, Bewusstseinsstörungen, Vergiftungen oder sehr schwere plötzliche Bauchschmerzen, erläutert Ellerhoff. „Das Patientenaufkommen in unseren Notaufnahmen ist stark schwankend“, sagt der Sprecher. Ein besonders großer Zulauf von Menschen, die ohne Rettungswagen in die Krankenhäuser kommen, sei besonders nach Ende der Öffnungszeiten von niedergelassenen Praxen und an Wochenenden festzustellen.

Kein Fall für die Notaufnahme ?

Läwen, Vorsitzender im Christlichen Seniorenbund Laatzen, beschwerte sich an der Aufnahme über die lange Wartezeit und forderte, dass Lina Krause sofort behandelt werden müsse. Doch von den Mitarbeitern habe er die Antwort bekommen, dass die Patientin zu spät gekommen und kein Fall für die Notaufnahme sei. Die auf die Behandlung von Schlaganfällen spezialisierte Abteilung (Stroke Unit) habe bereits vier akute Fälle aufgenommen, die mit der sogenannten Lysetherapie behandelt würden – dies ist innerhalb der ersten viereinhalb Stunden nach einem Schlaganfall am erfolgversprechendsten.

Immerhin: Kurz darauf wurde Lina Krause ärztlich betreut und stationär aufgenommen. Die Diagnose bestätigte Läwens Verdacht: Schlaganfall.

„Zustand war nicht lebensbedrohlich“

Beim Klinikum Region Hannover heißt es, dass die Behandlung Krauses laut Ersteinschätzung als „nicht akut dinglich“ eingestuft worden sei. „Der Zustand der Patientin war nicht akut lebensbedrohlich“, sagt Klinikumssprecher Bernhard Koch. „Andere Patienten mit höherer und höchster Dringlichkeit mussten primär versorgt werden.“ Für die Richtigkeit der Einschätzung spreche, dass die Behandlung Krauses letztlich erfolgreich verlaufen sei.

Zudem hätten an diesem Tag viele Patienten die Notaufnahme aufgesucht, was für weitere Verzögerungen gesorgt habe, wie Koch einräumt: „Die Notaufnahme war zum Zeitpunkt extrem stark frequentiert, mehrere akut lebensbedrohlich erkrankte Patienten mussten sofort versorgt werden.“ Es ist nicht das erste Mal, dass die Notaufnahme des Klinikums Agnes Karll durch lange Wartezeiten auffällt. 2014 sorgte der Fall einer 79-Jährigen für Diskussionen, die sechs Stunden auf eine Behandlung warten musste.

Stroke Unit in einem Hamburger Krankenhaus: Häufigste Folgen eines Schlaganfalls sind Sprach- und Bewegungsstörungen. Quelle: Angelika Warmuth/dpa

Schnelle Behandlung ist grundsätzlich wichtig

Aber ist eine Wartezeit von mehr als zwei Stunden bei einem Schlaganfall vertretbar – auch wenn dieser länger als fünf Stunden zurückliegt? Bei der Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe heißt es dazu, dass der Zeitfaktor grundsätzlich eine wichtige Rolle spiele. Nur nach einer eingehenden Diagnose mit Bildgebung könne beurteilt werden, um welche Art von Schlaganfall es sich handle, sagt Sprecher Mario Leisle. Die häufigsten Folgen von Schlaganfällen seien Bewegungs- und Sprachstörungen, da beginne die Reha oft schon in der Stroke Unit. Zum konkreten Fall will sich Leisle nicht äußern. Aus der Ferne sei nicht einzuschätzen, wie dringend andere Fälle in der Laatzener Notaufnahme zu dieser Zeit gewesen seien.

Läwen schrieb nach dem Vorfall eine Beschwerde an das Klinikum. Die Beschwerdekoordinatorin prüfte die Sache und antwortete, der medizinische Ablauf der Behandlung sei korrekt gewesen. Die Mitarbeiter in der Notaufnahme würden regelmäßig geschult, auf eine „professionelle Kommunikation mit Patienten und Angehörigen gerade in diesem emotional sehr angespannten Bereich“ werde stets geachtet. Lina Krause spricht dagegen von einem „kaltherzigen und abweisenden“ Verhalten der Mitarbeiter in der Notaufnahme. Zwar hätten zu der Zeit noch andere Patienten gewartet, aber wer wann warum aufgerufen wurde, sei für sei nicht transparent gewesen. „Es ging mir schlecht. Ich hatte ja keine Kraft, mich zu wehren“, sagt sie.

Patientin ist wieder genesen

„Wir nehmen Beschwerden sehr ernst“, heißt es beim Klinikum. Generell würden diese darauf überprüft, ob sie auf Mängel im jeweiligen Haus hinwiesen. Klinikumssprecher Koch verweist allerdings auch darauf, dass es in Krauses Fall zu einer „angespannten Diskussion mit einem Begleiter“ gekommen sei. „Grundsätzlich beobachten wir in unseren Notaufnahmen, dass Angehörige und Begleiter die Behandlungsabläufe und Schritte nicht immer nachvollziehen können und dann zu impulsiven Reaktionen gegenüber den Mitarbeitern neigen.“

Die anschließende Behandlung in der Stroke Unit, betonen Lina Krause und Läwen, sei jedoch hervorragend gewesen. Für die 81-Jährige endete alles glimpflich. Sie wurde erfolgreich operiert und ist genesen.

So erkennen Sie einen Schlaganfall Tritt ein Schlaganfall auf, zählt jede Minute, sagt die Deutsche Schlaganfallgesellschaft. Die Symptome für einen Schlaganfall treten meist plötzlich auf und können in manchen Fällen nach einigen Minuten vollständig abklingen. Ein Schlaganfall kann sich unter anderem durch Symptome äußern, die das Sehen beeinträchtigen. Tritt plötzlich eine Einschränkung des Gesichtsfeldes ein, dann übersieht der Betroffene zum Beispiel Gegenstände und Menschen auf einer Körperseite. Dies kann zu Stürzen oder Unfällen führen. Betroffene fassen zum Beispiel beim Griff nach der Kaffeetasse daneben oder haben das Gefühl, als schauten sie durch eine beschlagene Brille. Sprachstörungen können sich in leichteren Fällen als stockende, abgehackte Sprache äußern, aber auch das Verdrehen von Silben oder Verwenden von falschen Buchstaben beinhalten. Der Betroffene spricht mit seiner Umwelt im Telegrammstil, hat eine verwaschene oder lallende Sprache. Auch eine plötzlich eintretende Lähmungserscheinung auf einer Körperseite kann auf einen Schlaganfall hinweisen. Ebenso ein gestörtes Berührungsempfinden, wie zum Beispiel bei einem eingeschlafenen Fuß. Ein typisches Merkmal ist ein herunterhängender Mundwinkel. Ein weiteres Schlaganfallsymptom ist plötzlich auftretender Schwindel, verbunden mit Gangunsicherheit. Schwindel wird unterschiedlich empfunden: Der Betroffene kann das Gefühl haben, Karussell zu fahren (Drehschwindel) oder auf einem Schiff auf bewegter See zu sein (Schwankschwindel). Ebenso können vorher nicht gekannte, äußerst heftige Kopfschmerzen auf einen Schlaganfall hinweisen. Ursache sind plötzlich auftretende Durchblutungsstörungen einer bestimmten Hirnregion oder Blutungen im Hirn. Die Schlaganfallgesellschaft rät, auch dann nicht zu zögern, wenn es Zweifel gibt. Es sollte sofort der Rettungsdienst gerufen werden, um den Patienten schnellstens in ein geeignetes Krankenhaus zu bringen.

Lesen Sie auch:

Patienten klagen über lange Wartezeiten im Klinikum Agnes Karll

Kürzere Wartezeiten angestrebt

Neustadt Ausprobiert: Auf Spätschicht in der Notaufnahme

So ist die Situation in den Krankenhäusern in Hannover

Klinikum will die Notaufnahme ausbauen

Von Katharina Kutsche und Johannes Dorndorf