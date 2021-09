Grasdorf

Das Klinikum Agnes Karll steht vor der größten Investition der vergangenen Jahren: Für 25 bis 30 Millionen Euro will das Klinikum einen neuen OP-Bereich bauen und die Intensivstation erweitern. Bei den Planungen sind die Fachleute jetzt allerdings über einen über 100 Jahre alten Fehler gestolpert, der das Projekt behindern könnte – wenn auch nur theoretisch: Weil Grundstücksgrenzen falsch bemessen wurden, lässt der gültige Bebauungsplan das Vorhaben in dieser Dimension nicht zu.

Bekannt geworden ist das Problem bei der jüngsten Sitzung des Ortsrats Laatzen. Die Stadtverwaltung ließ das Gremium über eine Änderung des Bebauungsplans abstimmen, die eine winzige Abweichung von der bestehenden Satzung vorsieht: Die Baugrenze auf dem Krankenhausareal wird demnach um einige Meter in Richtung Hildesheimer Straße verschoben.

Messfehler aus dem 19. Jahrhundert

Der Bebauungsplan sieht nämlich bislang einen Abstand von 10 Metern zur Hildesheimer Straße hin vor, weiter östlich darf nicht gebaut werden. Der AKK-Anbau würde diese Linie jedoch laut der neuesten Vermessung um 1,30 Meter überschreiten, berichtete Jörg Schmidt, Fachbereichsleiter Stadtentwicklung, jetzt dem Ortsrat Laatzen. „Das ist erst bei der Schlussvermessung aufgefallen“, sagte Schmidt. Die der Planung zugrunde liegenden Unterlagen stammten teilweise aus den 1890er-Jahren – und damals sei es offenbar zu Fehlern gekommen.

Die Stadt hat deshalb nun ein beschleunigtes Verfahren für die Änderung des Bebauungsplans eingeleitet, „um nicht wegen so einer Lappalie die Planung des für uns so wichtigen Krankenhauses zu stoppen“, wie Schmidt erläuterte. Die Entscheidung im Ortsrat fiel denn auch einstimmig – so wie auch am vergangenen Dienstag im Stadtentwicklungsausschuss. „Wir sind ja froh, dass das Krankenhaus in Laatzen bleibt“, sagte Ortsbürgermeister Bernd Stuckenberg zur Begründung.

Baugrenze wird um drei Meter verschoben

Die Baugrenze wird nun formal um drei Meter verschoben, sodass künftig nur noch sieben Meter als Mindestabstand zur Hildesheimer Straße hin festgeschrieben sind. Notwendig wären zwar nur 1,30 Meter gewesen – die Stadt wolle dem Klinikum aber einen Puffer für mögliche weitere bauliche Veränderungen geben, sagte Schmidt.

Das Klinikum plant, auf dem südlichen Parkplatz zwischen der bestehenden Notaufnahme und der Hildesheimer Straße einen neuen OP-Trakt zu errichten. Auf einer Bruttogeschossfläche von 910 Quadratmetern sollen fünf OP-Säle entstehen, darunter auch ein Bereich für das Endoprothetik-Zentrum, in dem unter anderem neue Schulter-, Knie- und Hüftgelenke implantiert werden. Außerdem soll es einen größeren OP-Saal für den Einsatz von Roboterchirurgie geben.

Der Start der Bauarbeiten ist für Sommer 2022 geplant. Die Kosten schätzt das Klinikum nach bisherigem Stand auf 25 bis 30 Millionen Euro.

Von Johannes Dorndorf