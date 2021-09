Laatzen

Die erste Runde der Bürgermeisterwahl ist gelaufen – in zwei Wochen entscheiden die Wähler darüber, ob der von der SPD unterstützte Kandidat Kai Eggert oder der Christdemokrat Christoph Dreyer neuer Chef im Rathaus wird. Auf den ersten Blick könnte dies eine klare Angelegenheit sein: Dreyer lag zwar im ersten Wahlgang mit mehr als drei Prozentpunkten vorne, allerdings sind mit Regina Asendorf (Grüne) und Jessica Kaußen (Linke) zwei Kandidatinnen ausgeschieden, die politisch eher der SPD nahestehen. Für Eggert spricht auch, dass er als politischer Neuling auf Anhieb fast so viele Stimmen wie der etablierte Kommunalpolitiker Dreyer auf sich vereinen konnte. Und nicht zuletzt spricht das Ergebnis der Ratswahl dafür, dass Rot-Grün (oder auch Rot-Rot-Grün) in der Gunst der Laatzener Wähler oben steht.

Wahlempfehlungen für Eggert sind nicht ausgemacht

Tatsächlich ist das Rennen aber offener, als es den Anschein hat. Es ist längst nicht ausgemacht, dass Grüne und Linke Wahlempfehlungen zugunsten Eggerts aussprechen werden, beide Parteien halten sich bislang auffällig bedeckt. Zu wach sind die Erinnerungen an die Kandidatenduelle, bei denen Eggert sich etwa in der Rathausfrage quer zum parteipolitischen Konsens in Laatzen gestellt hat – und auch in anderen Punkten abweichende Meinungen vertrat.

Der parteilose Kandidat Eggert ist selbst für politische Insider der große Unbekannte in der Laatzener Politik – ganz im Gegensatz zum Christdemokraten Dreyer, der bei allen inhaltlichen Differenzen als erfahrener und vor allem berechenbarer Akteur geschätzt wird. Aber wie gesagt: Das letzte Wort haben die Wähler.

Von Johannes Dorndorf