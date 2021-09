Laatzen

Die Stichwahl ist gelaufen, und das Ergebnis eindeutig: Mit mehr als sieben Prozentpunkten Vorsprung wählen die Laatzener den parteilosen Kai Eggert zum Bürgermeister. Dass sich der Gleidinger durchgesetzt hat, dürfte eine Reihe von Gründen haben. Zum einen hat Eggert einen beherzten Wahlkampf geführt und dabei viel investiert: Er war der erste, der mit großen Wahlplakaten auf sich aufmerksam machte – mit dem hausgroßen Plakat an der Erich-Panitz-Straße als Höhepunkt. Er war an den Infoständen der SPD, die ihn unterstützte, präsent, und er hat sich seit Monaten in etlichen Ausschuss- und Ratssitzungen ein Bild von der Laatzener Politik gemacht.

Entscheidend dürfte aber die generelle Stimmung zugunsten der SPD gewesen sein, die ganz besonders vor Laatzen nicht Halt machte. Zwar kommt Eggert auf deutlich weniger Unterstützung als Steffen Krach, der als SPD-Kandidat bei der Wahl zum Regionspräsidenten 61,3 Prozent der Laatzener Stimmen auf sich vereinte. Aber im Gegensatz zu Krach traf Eggert mit CDU-Bewerber Christoph Dreyer auch auf jemanden, der in der Laatzener Politik sehr bekannt und seit Jahren etabliert ist. Und er musste im Gegensatz zu Krach ohne die Unterstützung von Grünen und Linken in die Stichwahl gehen, was ebenfalls Stimmen gekostet haben dürfte.

Für die Laatzener CDU ist die Niederlage hingegen ein harter Schlag. Sie verliert nicht nur den Führungsposten im Rathaus, sondern auch den Vorsitzenden ihrer Ratsfraktion, da Dreyer nicht für den Rat kandidiert hat. Der Ingelner ist nicht nur ein versierter Redner, sondern gilt auch als wichtiger Stratege der Laatzener CDU – sein Ausscheiden wird eine Lücke reißen. Zugleich ist das Ergebnis aber auch eine Chance für die Christdemokraten, sich zu erneuern und Jüngeren die Chance zu geben, sich politisch zu profilieren.

Von Johannes Dorndorf