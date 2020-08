Laatzen

Von dem 1,1 Milliarden Euro umfassenden kommunalen Hilfsprogramm, das der Niedersächsische Landtag im Juli beschlossen hat, soll die Stadt Laatzen rund 490.000 Euro und die Stadt Pattensen etwa 172.000 Euro erhalten. Das hat die für beide Kommunen und Sehnde zuständige SPD Landtagsabgeordnete Silke Lesemann mitgeteilt: „Wir wollen unsere Kommunen in der Corona-Krise angemessen unterstützen.“ Schließlich trügen diese eine Hauptlast, leiden unter massiven Einnahmeausfällen und leisten einen zentralen Beitrag zur öffentlichen Daseinsvorsorge.

Wichtigste Säule des Hilfsprogramms ist nach Auskunft der Landtagesabgeordneten der pauschale Ausgleich für die Gewerbesteuerausfälle der Kommunen. Allein dafür würden 814 Millionen Euro bereit gestellt, so Lesemann, wobei die konkrete Verteilung dieser Summe aktuell noch ausstehe. „Für die niedersächsischen Kommunen werden die in der Mai-Steuerschätzung prognostizierten Gewerbesteuermindereinnahmen des Jahres 2020 vollständig kompensiert.“ Die verbleibenden Mittel in Höhe von 89 Millionen Euro seien allgemeine Deckungsmittel, die gestaffelt nach Einwohnerzahl ausgezahlt würden.

Stadt wartet noch auf Bewilligungsbescheid

Der Stadt Laatzen lag bis Donnerstag noch kein Bewilligungsbescheid vor. Das Land habe aber bereits angekündigt, mit zwei Zahlungen noch in diesem Jahr die Kommunen zu unterstützen. „Die Unterstützungen durch das Land sind wichtig für die Kommunen“, sagte Stadtrat Stefan Zeilinger: „Sie helfen uns bei der Bewältigung der Krise, gerade vor dem Hintergrund der bevorstehenden Investitionsmaßnahmen in der Stadt Laatzen wird hierzu ein wichtiger Beitrag geleistet.“

Von Astrid Köhler