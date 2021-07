Laatzen

Die Verkehr der Zukunft ist auch in der Laatzener Politik ein Dauerthema: Mit der Einrichtung von Radfahrstreifen und der neuen Veloroute 8, dem Erstellen des Verkehrsentwicklungsplans und den Plänen für den öffentlichen Nahverkehr gibt es so viel Diskussionsbedarf, dass der Rat sogar einen eigenen Ausschuss Verkehrswende eingerichtet hat. Wir wollen von den Parteien wissen: „Alle reden von der Verkehrswende – was schlagen Sie konkret für Laatzen vor?“

Das sagt die SPD: Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, die Verkehrswende in Laatzen voranzubringen. Wir stehen für Daseinsvorsorge und ein lebenswertes Laatzen in der Region Hannover. Dieses bedeutet, dass man auch aus Laatzen schnell, zuverlässig und komfortabel nach Hannover und in die Nachbargemeinden kommen muss, ohne auf ein Auto angewiesen zu sein. Das wollen wir erreichen, indem wir die Bedarfsverkehre ausbauen, neue barrierefreie Stadtbahnstrecken auf den Weg bringen und den Bau neuer Radwege vorantreiben.

Das sagt die CDU: Wir brauchen neue Express-Velorouten ebenso wie einen Ausbau des bestehenden Radwegenetzes. Eine Steigerung der Attraktivität des ÖPNV kann aus unserer Sicht auch durch eine Verbesserung bei den Umsteigepunkten von Fahrrad, E-Scooter oder Auto auf (Stadt-)Bahn oder Bus erreicht werden. Die seit Jahren angemahnte Fahrradstation am Rethener Bahnhof ist so ein Punkt. Dort sollte es nicht nur ein paar mehr überdachte Fahrradbügel geben, sondern Lademöglichkeiten für E-Bikes, Mietboxen für hochwertige Fahrräder und endlich auch ausreichend Pkw-Stellplätze für Park-and-ride.

Das sagen die Grünen: Integration eines Fußverkehrs- und Radverkehrskonzepts in die Planung; Verbesserung der Verkehrsführung für Radfahrer auf der Hildesheimer Straße; Ampelschaltungen sollen Bedürfnisse der Fahrräder und Fußgänger*innen berücksichtigen; Verlängerung der Veloroute 8 bis zum Laatzener Rathaus; Ausbau von Fahrradparkplätzen; weitgehender Rückbau vierspuriger Straßen auf zwei Spuren; Nahverkehrsverbindung zwischen Kronsberg und Laatzen; verbesserte Anbindung von Ingeln-Oesselse; Ausbau der Ladeinfrastruktur für E-Mobilität.

Das sagt die FDP: Die Verkehrswende dient dem Klimaschutz. Menschen müssen aber von den Maßnahmen überzeugt sein. Im Straßenverkehr müssen alle Verkehrsteilnehmer gleichberechtigt Raum haben. Der Autoverkehr ist weiterhin wesentlich für ein urbanes Leben. Im Zentrum von Laatzen muss eine gute Erreichbarkeit des Leine-Centers als wirtschaftlichem Magneten garantiert sein. Die Verkehrswende sollte in ihrer Umsetzung nicht von Ideologie und Zwang, sondern von Praktikabilität und Überzeugung bestimmt sein.

Das sagt Die Linke: Alternativen zum Auto müssen gefördert werden. Langfristig soll der ÖPNV kostenfrei, barrierefrei, nachhaltig und taktvoll sein. Auf den Straßen müssen wir uns den Platz, der bisher von Autos eingenommen wurde, für Radfahrer*innen und Fußgänger*innen zurückerobern. Die Velorouten, die die Kommunen miteinander verbinden, müssen ausgebaut werden. Aber der neue Freiraum kann auch für kulturelle Freizeiträume und Rückzugsräume für Jugendliche genutzt werden, die keinem kommerziellen Angebot unterliegen.

Das sagt die GFW: Alle Verkehrsteilnehmer sollen bedürfnisorientiert am Verkehr in unserer Stadt teilnehmen. Wir brauchen eine kluge Innovation im Bereich digitale Vernetzung und Verkehrssteuerung, um den Verkehr in Laatzen zu entzerren. Der Mix aus Auto, Fahrrad und Öffis macht es.

Von Johannes Dorndorf