Laatzen

Die Laatzener Sozialdemokraten gehen mit ihren drei Ortsbürgermeistern als Spitzenkandidaten in das Wahljahr 2021. Darauf haben sich die Mitglieder bei ihrer Versammlung am vergangenen Mittwoch verständigt. Auch bei der Wahl zum Rat der Stadt setzt die SPD auf bekanntes Personal – mit wenigen Ausnahmen.

Seit mehreren Jahren prägen die amtierenden Ortsbürgermeister Bernd Stuckenberg (Laatzen), Ernesto Nebot (Rethen) und Silke Rehmert (Gleidingen) die Politik der Laatzener SPD. Stuckenberg ist auch amtierender Ratsvorsitzender, Rehmert Chefin der Ratsfraktion und Nebot Regionsabgeordneter. Das Trio führt nun auch die Listen für die Ortsratswahlen im September an – so wie auch Michael Riedel für Ingeln-Oesselse, der dort stellvertretender Ortsbürgermeister ist.

Bekanntes Personal auf vorderen Listenplätzen

Auch bei den übrigen Mandaten gibt es nur wenige Wechsel. Bei der Wahl zum Rat der Stadt gibt es zwei Listen: eine für Alt-Laatzen/Laatzen-Mitte, eine für die südlichen Stadtteile Grasdorf, Rethen, Gleidingen und Ingeln-Oesselse. Spitzenkandidat für Alt-Laatzen und Laatzen-Mitte ist der Abteilungsvorsitzende und Ratsherr Ali Sakhizada. Auf den Plätzen dahinter nominiert sind Katharina McCallin, der Ortsvereinsvorsitzende Harald Zietz, Hannelore Stendel und Bernd Stuckenberg, die alle bereits dem Rat angehören. Nach mehrjähriger Auszeit in den Rat zurückkehren könnte die pensionierte Lehrerin Friederike Otte, die auf dem aussichtsreichen Listenplatz 6 antritt.

In den südlichen Stadtteilen führt Silke Rehmert die Ratsliste an, gefolgt von Ernesto Nebot, Michael Riedel und der Schulausschussvorsitzenden Luisa Oyen, Zu den aussichtsreichsten Newcomern im Süden zählen Daniel Kaske aus Rethen (Listenplatz 5), der sich auch im Jugendbeirat engagiert, und der 18-jährige Felix Habicht aus Ingeln-Oesselse (Platz 9). Das Ziel, möglichst jeden zweiten Platz mit einer Frau zu besetzen, verfehlt die SPD insbesondere im Süden: Ab Platz 7 führt die Liste ausschließlich Männer auf.

Mehr neue Gesichter dürfte es in den Ortsräten geben: Kaske hat mit Platz 3 einen aussichtsreichen Listenplatz für den Ortsrat Rethen, so wie auch Katrin Benke (Platz 4) und Niklas Arlt (Platz 6). Im Ortsrat Laatzen treten Marina Funke-Bräuer und Friederike Otte neu auf vorderen Plätzen an (4 und 7), in Gleidingen Metin Yildirim (Platz 3).

Von Johannes Dorndorf