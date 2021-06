Laatzen

Die Laatzener FDP hat ihr Wahlprogramm für die Kommunalwahl verabschiedet. Das 16-seitige Papier, das die Ziele bis 2026 aufführt, sieht in vielen Punkten eine Fortführung der aktuellen Laatzener Politik vor, setzt aber auch andere, teils neue Akzente: So lehnen die Freidemokraten als bislang einzige der im Rat vertretenen Parteien eine Erhöhung von Grund- und Gewerbesteuer in den nächsten fünf Jahren pauschal ab.

„Planbarkeit ist für Unternehmen ein wichtiger Faktor. Insbesondere vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Folgen der Pandemie dürfen unsere Unternehmen nicht noch zusätzlich belastet werden“, heißt es im Programm wörtlich. Auch andere Steuererhöhungen lehnen die Freidemokraten ab, genannt wird insbesondere die Grundsteuer. Defizite im Haushalt will die FDP stattdessen durch Einsparungen vermeiden. Die Partei wird dabei allerdings nicht konkret, stattdessen heißt es etwas schwammig: „Die FDP wird sich für Sparmaßnahmen einsetzen, wenn die konkrete Benennung der einzelnen Maßnahmen Erfolg verspricht.“

Die wichtigsten weiteren Punkte des Wahlprogramms:

Schulen und Kitas: Neue Kindertagesstätten sollen künftig nicht mehr in Eigenregie der Stadt, sondern ausschließlich von freien Trägern betrieben werden. Laatzens Schulen möchte die FDP komplett zu echten Ganztagsschulen mit Sport- und Kulturangeboten unter Einbindung der Vereine ausbauen. Auch die bereits beschlossene WLAN- und Glasfaserausstattung der Schulen findet sich im Programm. Jede Schule soll eine Schulbücherei erhalten.

Verwaltung: Die FDP fordert einen Rechtsanspruch für Bürgerinnen und Bürger auf digitale Kommunikation mit der Stadtverwaltung ein. Verwaltungsdienstleistungen sollen auch digital angeboten werden – so wie es das Onlinezugangsgesetz des Bundes bis Ende 2022 vorsieht. Mitarbeiter sollen im Homeoffice arbeiten können.

FDP will Mitmach-Portale für Bürger

Bürgerbeteiligung: Die FDP setzt auf mehr digitale Bürgerbeteiligung vor allem bei größeren Projekten, wo die Laatzener über Mitmachportale Mängel anzeigen, Vorschläge einbringen und diskutieren können sollen. „Bei besonders großer Zustimmung soll der Rat die Punkte in einer seiner nächsten Sitzungen berücksichtigen“, heißt es im Wahlprogramm.

Umwelt und Sauberkeit: Die FDP unterstützt den bereits beschlossenen Aufbau eines kommunalen Ordnungsdienstes. Für jedes neu geborene Kind sollen Eltern einen Baum geschenkt bekommen, der im eigenen Garten oder auf einer städtischen Fläche gepflanzt werden kann. Städtische Neubauten sollen eine nachhaltige Gebäudetechnik erhalten.

Kultur: Öffentlich geförderte Kultureinrichtungen sollen für Kinder und Jugendliche grundsätzlich gratis sein. Die FDP will alle Aktivitäten fördern, Laatzen künstlerisch auffälliger zu gestalten – etwa mit bemalten Hochhausfassaden, Stromkästen und Laternenmasten.

Wunsch nach „konsequenter Straßensanierung“

Verkehr: „Für die FDP sind gute Straßen wichtiger als große überregionale Bäder“, schreibt der Stadtverband und fordert eine „konsequente Straßensanierung“ sowie sensorgestützte Ampelschaltungen für einen besseren Verkehrsfluss. Auch den Ausbau des ÖPNV in den südlichen Ortsteilen will die Partei forcieren. Das Nahverkehrskonzept soll „ohne gravierende Benachteiligung einzelner Verkehrsträger und Fußgänger“ umgesetzt werden.

Wohnen: „Der Bau von Sozialwohnungen muss in Laatzen so schnell wie möglich angestoßen werden“, heißt es im Wahlprogramm. Konkreter wird die FDP hier nicht – man werde die dazu beschlossenen Aktivitäten der Stadtverwaltung unterstützen. Für den Bau neuer Geschosswohnungen müsse der Flächennutzungsplan die Voraussetzungen schaffen.

Senioren: Die Freidemokarten möchten unter anderem Angebote für betreutes Wohnen nach Laatzen locken und eine Wohnberatung für Senioren organisieren. Der Stadtverband unterstützt zudem den Bau eines Mehrgenerationenhauses.

Von Johannes Dorndorf