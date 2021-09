Laatzen

Laatzen ist in der neuen Regionsversammlung noch stärker vertreten als bisher: Vier Laatzenerinnen und Laatzener aus vier Parteien sind bei der Kommunalwahl am Sonntag in das wichtigste Gremium der Region gewählt worden, aktuell sind es noch drei. Über die Listenplätze haben der Rethener Ernesto Nebot (SPD) und die Laatzenerin Jessica Kaußen (Linke) den Wiedereinzug in die 84-köpfige Regionsversammlung geschafft. Kandidiert hatte Kaußen allerdings nicht in Laatzen selbst, sondern im Wahlbereich Hannover-Mitte. Ebenfalls über die Liste setzte sich der Alt-Laatzener Christian Hinrichs (Grüne) durch, der erstmals auf Regionsebene kandidierte.

Den größten Zuspruch unter den Laatzener Kandidaten erlangte Gundhild Fiedler-Dreyer (CDU), die ebenfalls neu in das Gremium gewählt wurde. Die Ingelnerin war im Wahlkreis Laatzen-Pattensen-Sehnde nur auf Platz drei der CDU-Liste nominiert worden und deshalb auf viele persönlich Stimmen angewiesen. Am Ende konnte Fiedler-Dreyer 4171 Stimmen auf sich vereinigen und wurde damit als einzige Laatzenerin direkt gewählt. Zum Vergleich: Nebot erhielt 2749 Stimmen, Hinrichs 970 und Kaußen 908.

Von Johannes Dorndorf