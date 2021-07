Laatzen

Beim Anschluss an den öffentlichen Nahverkehr steht Laatzen im Vergleich mit anderen Kommunen gut da: Zwei Stadtbahnlinien und zwei Bahnhöfe garantieren eine gute Anbindung sowohl nach Hannover als auch in Richtung Sarstedt und Hildesheim. Allerdings gibt es auch Defizite, etwa bei der Busanbindung von und nach Ingeln-Oesselse, bei Hochbahnsteigen und dem fehlenden S-Bahnhof für Laatzen-Mitte. Wir wollen von den Parteien wissen: „Was ist beim öffentlichen Nahverkehr in Laatzen zu tun?“

Das sagt die SPD:

„Die Busverbindungen in den einzelnen Ortsteilen, besonders auch aus Ingeln-Oesselse sollten konsequent ausgebaut und verbessert werden. Eine Stadtbuslinie, die alle Ortsteile miteinander verbindet, ist unser Ziel. Auch die Fortführung der Linie 6 bis nach Laatzen wird von der SPD unterstützt. Die Reduzierung der Fahrpreise im ÖPNV ist ebenfalls Ziel der SPD. Wir unterstützen die Forderung nach einem 365-Euro-Ticket.“

Das sagt die CDU:

„Die Verlängerung der Stadtbahnlinie 6 von Kronsrode nach Laatzen ist unser erklärtes Ziel. Die Weiterfahrt der Linie 2 bis nach Gleidingen/Orpheusweg (ab 2023) wird umgesetzt. Wir streben weiterhin ein täglich verfügbares Ruftaxiangebot für alle Laatzener Ortsteile an. Darüber hinaus ist auch ein Modellversuch mit (teil)autonom fahrenden Elektro-Kleinbussen in bisher nicht vom öffentlichen Personennahverkehr abgedeckten Bereichen zu prüfen.“

Das sagen die Grünen:

„Wir setzen uns für eine ÖPNV-Verbindung zwischen Laatzen und Hannover-Kronsberg ein und möchten innovative ÖPNV-Konzepte prüfen, die eine Nutzung der bestehenden Brücke über den Messeschnellweg erlauben. Wir unterstützen die Pläne für eine S-Bahn-Station ,Laatzen-Mitte/Grasdorf‘. Zudem muss Ingeln-Oesselse besser an den ÖPNV angebunden werden. Hier ist die Taktung zu verbessern, und wir wollen uns dafür einsetzen, dass ein Modellprojekt wie der ,Sprinti‘ auch in Ingeln-Oesselse an den Start geht. Damit kann der Buslinienverkehr flexibel ergänzt werden.“

Das sagt die FDP:

„Die FDP will Ridesharing (Fahrten mit einer Fahrgemeinschaft) im ÖPNV. Die Ausstattung von Bus und Bahn mit WLAN und Steckdosen ist notwendig. Mit einem häufigeren Takt wird der ÖPNV attraktiver. Um den Verkehr zu entlasten, müssen Park-and-ride- Plätze geschaffen werden. Die FDP setzt sich für den Ausbau des ÖPNV in den südlichen Ortsteilen ein. Dies betrifft vor allem die Nachtverbindungen. Mobilität muss für Menschen jeder Altersgruppe bedürfnisgerecht gewährleistet sein.“

Das sagt Die Linke:

„Die Zonen im ÖPNV gehören abgeschafft, so soll die Mobilität aller Einwohnerinnen und Einwohner der Umlandgemeinden gestärkt werden. Um Schichtarbeitenden die Nutzung des ÖPNV zu ermöglichen, bedarf es täglich des sogenannten Nachtsternverkehrs. Zudem sollen Bus und Bahn mit WLAN ausgestattet werden. Es darf keine Privatisierungen, wie jetzt aktuell mit der S-Bahn, geben. Viele private Bahnunternehmen sind Pleite gegangen. Der ÖPNV gehört in öffentliche Hand.“

Das sagt die GFW:

„Ausbau der Infrastruktur (Barrierefreiheit). Ergänzung der Busanbindung von Ingeln/Oesselse zum Leine-Center, etwa durch das regionsgeförderte Modellprojekt ,Sprinti‘.

Von Johannes Dorndorf