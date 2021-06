Laatzen

Bislang ist die CDU mit 14 Mandaten und dem Bürgermeister im Rat der Stadt vertreten. Von den Mandaten waren nach der Wahl 2016 fünf von Frauen besetzt. Auf den Listen für die beiden Wahlbezirke Nord (Laatzen-Mitte und Alt-Laatzen) und Süd (Grasdorf, Rethen, Gleidingen, Ingeln-Oesselse) finden sich diesmal hingegen nur vier Bewerberinnen auf aussichtsreichen Listenplätzen. Im Wahlbezirk Süd wird dies etwas dadurch kompensiert, dass mit Hannelore Flebbe aus Rethen und Silke Schönecke aus Gleidingen die beiden ersten Listenplätze mit Frauen besetzt sind. Im Norden hingegen haben lediglich Sabine Lichy (Platz 3) und Marie Hellmann (Platz 7) vordere Plätze. Besonders auffällig: Für den Ortsrat Laatzen gibt es keine einzige Bewerberin.

„Wir haben händeringend nach Kandidatinnen gesucht“, sagt der Stadtverbandsvorsitzende Peter Friedsch. Es hätten sich jedoch nicht genügend Frauen bereiterklärt, sich intensiver zu engagieren. Dies bedauere er als Vorsitzender ausdrücklich.

Angeführt wird die Ratsliste im nördlichen Wahlbezirk ansonsten von Siegfried-Karl Guder, Thomas Hoppe, Arne Dohmeier, David Novak, Peter Friedsch und Joachim Harth – in dieser Reihenfolge. Im Süden folgen auf die beiden Spitzenkandidatinnen die Bewerber Fabian Bodenstab, Nils Janisch, Eric Silver, Martin Löhlein, Olaf Lichy und Peter Jeßberger. Mit Harth, Silver und Schönecke gibt es drei neue Gesichter auf den vorderen Listenplätzen.

Teils irritierend sind die Zuordnungen zu den Wahlbereichen. So treten die Gleidingerin Sabine Lichy und der Rethener Peter Friedsch im Norden an, obwohl sie dort nicht wohnen – aus Mangel an Bewerbern für die vorderen Listenplätze. Nicht mehr dabei ist unter anderem Laatzens stellvertretende Bürgermeisterin Angelika Rohde.

Silke Schönecke tritt in Gleidingen an

In drei von vier Ortsräten tritt die CDU mit bekannten Gesichtern als Spitzenkandidaten an. In Ingeln-Oesselse setzt die CDU auf ihren einzigen amtierenden Ortsbürgermeister Heinrich Hennies. In Rethen tritt Hannelore Flebbe auf Platz 1 an, in Laatzen Siegfried-Karl Guder. Spitzenkandidatin für Gleidingen ist Silke Schönecke, die bislang noch kein Rats- oder Ortsratsmandat bekleidet. Zu den neuen Gesichtern in den Ortsräten zählen auf vorderen Plätzen außerdem Joachim Harth (Laatzen, Platz 6), Peter Passon und Julia Holtzhauer (Rethen, Plätze 3 und 4) und Till Hey (Ingeln-Oesselse, Platz 2).

Nicht antreten werden zwei Ratsleute, die die Politik der Laatzener CDU in den vergangenen fünf Jahren stark geprägt haben. Der bisherige Fraktionsvorsitzende Christoph Dreyer und die schulpolitische Sprecherin der Fraktion Gundhild Fiedler-Dreyer verzichten auf Kandidaturen für den Rat. „Ich möchte mich ganz auf den Bürgermeisterwahlkampf konzentrieren“, sagte Christoph Dreyer zur Begründung. Seine Ehefrau Gundhild Fiedler-Dreyer, die ein Mandat in der Regionsversammlung anstrebt, beschränkt ihr Laatzener Engagement auf eine Kandidatur im Ortsrat Ingeln-Oesselse.

Von Johannes Dorndorf