Laatzen

Im Rethener Park fallen Baumdenkmäler der Säge zum Opfer, weil sie nach lang anhaltenden Trockenheit krank geworden sind. Zugleich bereitet sich die Feuerwehr auf neue Hochwasserereignisse vor und diskutiert die Ratspolitik über Frischluftschneisen, Fotovoltaikanlagen und Gründächer sowie Lademöglichkeiten für E-Autos im dicht besiedelten und versiegelten Laatzen. Wir wollen von den Parteien wissen: „Was kann die Stadt zum Klimaschutz beitragen?“

Das sagt die SPD: „Die SPD in Laatzen setzt sich dafür ein, dass die internationalen Klimaschutzziele, die auch von der Bundesrepublik Deutschland und der EU vorangetrieben werden, auch in Laatzen konsequent umgesetzt werden. Dazu gehören auch speziell für Laatzen die Entsiegelung von Böden, Dach- und Fassadenbegrünung und neue Anpflanzungen von Bäumen, besonders im Zentrum von Laatzen-Mitte (Parkplätze). Wir wollen ebenfalls, dass klimafreundliche und erneuerbare Energien ausgebaut und gefördert werden. Wir setzen uns ebenfalls für eine Renaturierung von Flächen ein.“

Das sagt die CDU: „Der städtische Fuhrpark sollte zeitnah voll elektrisiert werden, soweit diese Option für die Fahrzeugklasse verfügbar ist. Die Nachrüstung von Fotovoltaikanlagen einschließlich Batteriespeichern bei allen städtischen Gebäuden ist in der nächsten Wahlperiode anzustreben. Dabei können auch Bürgersolaranlagen eine Option sein.“

Das sagen die Grünen:„Einrichtung eines Klimabeirats unter Leitung des/der Klimaschutzbeauftragten • Gründung einer Bürgerenergiegenossenschaft für Solarprojekte • Anpassung der Bauleitplanung: Errichtung von Solaranlagen bei Neubau und Dachsanierung soweit möglich, sonst Begrünung von Dachflächen • Bei Neubauten und Kernsanierungen Mindeststandard KfW 40 • Aufbau von Ladeinfrastruktur für Elektromobilität • Energieeffizienz und Nachhaltigkeit als Bewertungskriterien für städtische Ausschreibungen • Gründung einer kommunalen „Allianz für das Klima“ gemeinsam mit Akteuren aus der Wirtschaft.“

Das sagt die FDP: „Die FDP setzt sich dafür ein, dass für jeden Baum, der auf öffentlichem Grund steht und gefällt wird, ein neuer und ein weiterer Baum gepflanzt wird. Bei neuen Gebäuden soll nachhaltige Gebäudetechnik eingesetzt werden. Dazu gehören zum Beispiel Fotovoltaikanlagen, Elektroladestationen für Fahrräder und Autos oder begrünte Fassaden. Der kommunale Fuhrpark soll CO2-neutral werden. Um die Sensibilität für unsere Umwelt zu verbessern, soll Eltern für jedes neugeborene Kind ein Baum geschenkt werden.“

Das sagt Die Linke: „Grüne Oasen in der Stadt müssen erhalten bleiben beziehungsweise ausgeweitet werden. Der ÖPNV und Radverkehr als Alternative zum Auto müssen attraktiver werden. Dach- und Vertikalbegrünungen an öffentlichen Gebäuden werden, wo möglich, genutzt. Einwohnerinnen und Einwohner, aber auch speziell Kinder und Jugendliche in Schule und Kita werden für das Thema sensibilisiert, zum Beispiel durch Arbeit in Schulgärten. Das Modell der Baum- oder Grünflächenpatenschaften wird intensiver beworben und bekannt gemacht.“

Das sagt die GFW: „Fotovoltaikanlagen auf allen öffentlichen Gebäuden. Aufbau einer Ladeinfrastruktur für Autos und E-Bikes durch die eigene Netzgesellschaft. Begrünung von öffentlichen Gebäuden als Vorbild für private Eigentümer, aber keine Pflicht für Häuslebauer.“

Von Astrid Köhler