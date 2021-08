Laatzen

Die Mieten in Laatzen steigen, Wohnraum ist knapp – und immer mehr Wohnungen fallen aus der Sozialbindung heraus. Aktuell werden zwar am Kreuzweg in Alt-Laatzen und an der Senefelderstraße in Laatzen-Mitte Sozialwohnungen gebaut, den tatsächlichen Bedarf decken diese Projekte jedoch nicht. Wir wollen von den Parteien wissen:

Wie lässt sich mehr bezahlbarer Wohnraum schaffen?

Das sagt die SPD: „Die SPD Laatzen hält an ihrem politischen Ziel einer kommunalen Wohnungsbaugesellschaft fest. Wohnungsbaugesellschaften, die in Laatzen Mietwohnungen bauen, müssen mindestens 25 Prozent öffentlich geförderte Wohnungen errichten. Solange uns die Kommunalaufsicht die Gründung einer kommunalen Wohnungsbaugesellschaft untersagt, fordert die SPD die Stadt Laatzen auf, auf den städtischen Grundstücken Mietwohnungen durch Ausschreibungen zur Herstellung von schlüsselfertigen Gebäuden mit bezahlbaren Wohnungen bauen zu lassen.“

Das sagt die CDU: „Die Stadt soll im Rahmen der Möglichkeiten ein Vorkaufsrecht regelmäßig ausüben und so kleineren Organisationen ermöglichen, gemeinschaftlich Wohnungen zu erstellen. Durch die Lokalität werden die Bedürfnisse und Ansprüche direkt in das Projekt eingebracht. Ebenso wird Klimaschutz erlebbar. Wenn sich keine Organisation findet, soll in Gesprächen mit Investoren oder Projektentwicklern eine Lösung für Laatzen gefunden werden. Auch hier müssen alle Anforderungen abgewogen werden, zum Beispiel neben der Größe der Wohnung auch eine zielgruppengerechte Ausstattung und Unterhaltung.“

Das sagen die Grünen: „Bei Neubauprojekten mindestens 25 Prozent als sozialer Wohnungsbau; Initiierung einer Wohnungstauschplattform, um Menschen mit inzwischen geringerem Wohnraumbedarf den Tausch ihrer Wohnung mit Haushalten mit gestiegenem Bedarf zu ermöglichen; Einbindung bestehender Anlaufstellen zur Information älterer Eigentümer*innen z.B. über Tausch- oder Finanzierungsmöglichkeiten; Passgenaue Auswahl und Umsetzung öffentlicher Förderprogramme für Wohnungsbau und Stadtentwicklung durch 1 Förderprogrammmanager*in; Projektkooperationen zur Erstellung preiswerten Wohnraums mit der kommunalen Wohnungswirtschaft.“

Das sagt die FDP: „Der Aus- und Umbau von Wohnungen muss besser auf die Bedürfnisse junger Familien zugeschnitten werden. Genehmigungsverfahren zum Bauen müssen beschleunigt werden. Dazu sollen die Chancen des seriellen und modularen Bauens mehr unterstützt werden. Ein digitales, teilautomatisiertes Baugenehmigungsverfahren soll entwickelt werden. Zusätzlich müssen die Baulücken in der Stadt schneller bebaut werden. Bei jedem Wohnungsbauprojekt muss ein größerer Anteil an Sozialwohnungen vorgegeben werden.“

Das sagt Die Linke: „Die Stadt muss von ihrem Vorkaufsrecht Gebrauch machen. Grundstücke, Häuser und Wohnungen, die bereits im Besitz der Stadt Laatzen sind, dürfen nicht verkauft werden. Genossenschaften müssen gefördert werden. Denn es soll nicht nur jede*r eine Wohnung haben, sondern auch die für ihn oder sie passende. Da das alleine offensichtlich nicht reicht, muss die Stadt Laatzen auch selbst bauen. Hierzu bedarf es der Gründung einer kommunalen Wohnungsbaugesellschaft.“

Das sagt die GFW: „Die Nachfrage nach Wohnraum ist höher als das Angebot, es fehlt an Bauflächen. Wo Wohnraum entsteht, ist dieser teuer. Wir schlagen ein Wohnraumförderprogramm durch zinsverbilligte Darlehen für Mehrfamilienhäuser vor.“

Von Johannes Dorndorf