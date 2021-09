Laatzen

Vier Kandidatinnen und Kandidaten treten diesmal bei der Bürgermeisterwahl an. Welche Ziele haben sie? Welche Schwerpunkte wollen sie setzen – und warum fühlen sie sich für das Amt geeignet? Lesen Sie in unseren vier ausführlichen Interviews, wie die Kandidaten von SPD, CDU, Grünen und Linken auf die Fragen unserer Redakteure antworten.

Kai Eggert ist parteilos, wird als Bürgermeisterkandidat aber von der SPD unterstützt. Quelle: Johannes Dorndorf

„Wollen Sie den Rathausneubau wirklich stoppen, Herr Eggert?“

Kai Eggert ist Kandidat der SPD für die Bürgermeisterwahl am 12. September in Laatzen. Im Interview spricht er über fehlende Kulturangebote, sein Verhältnis zur SPD und seinen Widerstand gegen den Rathausneubau.

Christoph Dreyer ist Bürgermeisterkandidat der Laatzener CDU. Quelle: Johannes Dorndorf

„Welche Führungserfahrungen haben Sie, Herr Dreyer?“

Christoph Dreyer ist Kandidat der CDU für die Bürgermeisterwahl am 12. September in Laatzen. Im Interview spricht er über Leitungsfunktionen, die Veloroute in Laatzen, den Hochwasserschutz in Rethen – und seinen Plan B, falls er nicht gewählt wird.

Regina Asendorf (60) tritt als Kandidatin der Grünen bei der Bürgermeisterwahl an. Quelle: Astrid Köhler

„Was sind ihre drei wichtigsten Themen, Frau Asendorf?“

Regina Asendorf ist Kandidatin von Bündnis 90/Die Grünen für die Bürgermeisterwahl am 12. September in Laatzen. Im Interview spricht sie über Nebeneffekte der Digitalisierung, das herausfordernde Thema Wasser und ihren Wunsch für den Park der Sinne.

Jessica Kaußen ist Kandidatin der Linken in Laatzen. Quelle: Astrid Köhler

„Haben Sie für Laatzen ein großes Ziel‚ Frau Kaußen?“

Jessica Kaußen ist Kandidatin von Die Linke für die Bürgermeisterwahl am 12. September in Laatzen. Im Interview spricht sie über Frauen in der Politik, Armutsbekämpfung und Chancen einer Smart-City.

