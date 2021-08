Laatzen

Ohne ehrenamtliches Engagement ist eine Stadt als Gemeinwesen kaum denkbar. In den Vereinen, Verbänden, Gruppen und anderen Institutionen werden Menschen zusammengebracht, gemeinsame Ziele verfolgt und Kinder und Jugendliche gefördert. Auch die Brandbekämpfung wäre ohne die ehrenamtlich Aktiven der Freiwilligen Feuerwehr finanziell kaum zu stemmen. Wir wollen von den Parteien wissen: Wie lässt sich ehrenamtliches Engagement fördern?

Das sagt die SPD: „Ehrenamtliches Engagement wird gefördert, indem die Personen, die sich engagieren, die entsprechende Wertschätzung erfahren. Diese kann sehr unterschiedlich erfolgen, beispielsweise durch vergünstigte Eintritte zu städtischen Veranstaltungen oder Einrichtungen. Eine weitere Möglichkeit ist eine entsprechende Unterstützung der ehrenamtlichen Tätigkeiten durch eine finanzielle Unterstützung.“

Das sagt die CDU: „Mit einer Freiwilligenagentur! Zusätzlich könnten wir mit einer Mitgliedschaft in der Landesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligenagenturen in Niedersachsen auf ein großes Netzwerk an Gleichgesinnten in diesem Bereich zurückgreifen. Seitens Rat und Verwaltung muss ehrenamtlicher Arbeit (noch) mehr Wertschätzung entgegengebracht werden.“

Das sagen die Grünen: „Das Ehrenamt erfährt in Laatzen bereits eine große Unterstützung. Unterstützung hat dabei nicht nur mit Geldmitteln zu tun, sondern zeigt sich vor allem in der Wertschätzung der Arbeit der Ehrenamtlichen. Die Verwaltung soll auch in Zukunft die Ehrenamtlichen zeitgemäß unterstützen. Hilfreich wäre dabei die Einrichtung einer Internetplattform, auf der Menschen, die ehrenamtlich aktiv werden wollen, passende Herausforderungen finden können. Mit unserer Forderung einer zentralen Stelle zur Beschaffung von Fördergeldern wollen wir auch Projekte im Bereich des Ehrenamts stärken.“

Das sagt die FDP: „In Laatzen sind etwa ein Drittel der Menschen ehrenamtlich tätig. Freiwilliger Einsatz macht Spaß, schafft Kontakte und steigert die Lebensqualität. Die kommunale Öffentlichkeit kann auf dieses Engagement stolz sein. Deshalb ist es notwendig, die Aktivitäten hervorzuheben und zu würdigen. Neben einer jährlichen Anerkennung der ehrenamtlich Tätigen könnte eine jährliche Verleihung einer Förderplakette „Partner der Feuerwehr“ als Auszeichnung für feuerwehrfreundliche Firmen eingeführt werden.“

Das sagt Die Linke: „Ehrenamtliches Engagement macht unsere Stadt erst lebens- und liebenswert. Teilweise übernehmen Ehrenamtliche auch Aufgaben, die eigentlich staatlicher Natur wären, wie zum Beispiel Tafeln. Dafür sollten die Ehrenamtlichen auch wertgeschätzt werden. So könnte bei einem jährlich stattfindenden „Fest der Ehrenamtlichen“ auch einmal Danke gesagt werden. Zudem könnte es mit einer Ehrenamtskarte für Laatzen zum Beispiel Vergünstigungen für Ehrenamtliche geben, etwa für den Eintritt ins AquaLaatzium oder Ähnliches.“

Das sagt die GFW: „Die Leistung der Ehrenamtlichen muss in der Öffentlichkeit bekannt gemacht werden. Die Politik muss Arbeitsbedingungen schaffen und fördern, die sich das Ehrenamt wünscht.“

Von Johannes Dorndorf