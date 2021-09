Laatzen

In der Stadt Laatzen leben Menschen aus vielen verschiedenen Kulturen zusammen. Auch wenn dies schon lange so ist und etwa jeder Dritte Laatzener eine Zuwanderungsgeschichte hat, werden Migrantinnen und Migranten zumeist mit der jüngeren Geschichte assoziiert. So kamen seit Beginn der Flüchtlingskrise etwa 1500 Menschen neu nach Laatzen. In der Stadt gibt es seit 2015 ein Flüchtlingsnetzwerk und in diesem Juni wurde erstmals eine Integrationskonferenz abgehalten. Wir wollen von den Parteien wissen: Inwiefern sehen Sie Handlungsbedarf bei der Integration von Migranten?

Das sagt die SPD: „Integration ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Es ist daher umso wichtiger, regelmäßige Angebote zum interkulturellen Austausch anzubieten, um das Zusammenleben und die gegenseitige Anerkennung in unserer vielfältigen Gesellschaft zu fördern. In Laatzen gibt es viele Beispiele gelungener Integration, die regelmäßig aufgegriffen und erzählt werden sollten. Neben einem regelmäßigen Austausch setzen wir uns auch dafür ein, dass Möglichkeiten geschaffen werden, die es den Bürgerinnen und Bürgern ermöglichen, regelmäßig miteinander zu diskutieren, Ideen und Vorschläge zu entwickeln und diese dann in die städtischen Gremien einzubringen.“

Das sagt die CDU: „Einwanderung erfordert selbstverständlich zuerst die Anpassung der Ankömmlinge an die Lebensumstände, die sie im neuen Land vorfinden. Wir müssen Migranten mit Bleiberecht weiterhelfen, schulische und berufliche Bildung zu erlangen. Dabei muss auch den Eltern geholfen werden, mit der (digitalen) Lernwelt ihrer Kinder umzugehen.“

Das sagen die Grünen: „Qualifizierte Unterstützung des Netzwerks für Geflüchtete. Sprachkurse frauen- und familienfreundlich gestalten, um insbesondere Frauen besser zu erreichen. Kinderbetreuung von Anfang an, Sprachförderung und Nachhilfe. Förderung von Frauen zur Teilhabe an Gesundheitsförderung, Sport und Kultur. Trauma-therapeutische Angebote des Netzwerkes für traumatisierte Flüchtlinge in Niedersachsen e. V. vermitteln.“

Das sagt die FDP: „Das Wichtigste ist die Vermittlung der Sprachkenntnisse. Sprache ist der Schlüssel zur Integration. Allen Migranten muss ein Angebot zur Spracherlernung gemacht werden, falls nötig auch mehrfach. Junge Menschen müssen sofort in das Bildungssystem integriert werden. Hier soll ihnen in der Klassengemeinschaft Halt gegeben werden. Dort müssen ihnen die Bildungswege aufgezeigt werden und in den Abschlussklassen gilt es, diesen Jugendlichen eine berufliche Perspektive in ihrer neuen Heimat zu zeigen.“

Das sagt Die Linke: „Es müssen ausreichend Sprachlernkurse vorgehalten werden. Hierzu gehört auch eine verlässliche Kinderbetreuung im Angebot, damit z. B. auch Mütter an diesen teilnehmen können. Dokumente der Verwaltung und Formulare müssen übersetzt, Dolmetscherinnen und Dolmetscher zur Verfügung gestellt werden. Projekte und Institutionen in der Flüchtlingshilfe müssen finanziell sicher ausgestattet sein. Durch kulturelle Angebote kann ein Kennenlernen der unterschiedlichen Kulturen stattfinden.“

Das sagt die GFW: „Es gibt in Laatzen zahlreiche Initiativen und Organisationen, die sich ehrenamtlich für die Integration engagieren. Diese Organisationen müssen weiterhin von Politik und Verwaltung unterstützt werden.“

Von Astrid Köhler