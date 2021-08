Laatzen

Für Familien tut die Stadt schon jetzt einiges: Kita-Plätze werden massiv ausgebaut, die Schulen saniert, in allen Ortsteilen gibt es Jugendzentren und Jugendtreffs. Auf der anderen Seite wurden in den vergangenen Jahren mehrere Bolzplätze abgebaut. Wir wollen von den Parteien wissen: Was fehlt bei Angeboten für Kinder und Jugendliche?

Das sagt die SPD: „Unter anderem fordert die SPD, dass ein neuer Bolzplatz in Alt-Laatzen entsteht, wie es früher einen am Kreuzweg gab. Ein Ersatz ist dringend notwendig. Zudem möchte die SPD die weitere Einrichtung von Jugendplätzen in den einzelnen Ortsteilen, um Rückzugsorte für Jugendliche zu schaffen. Eine weitere Forderung der SPD ist ein freies WLAN an den Jugendplätzen sowie eine Verbesserung der Treffpunkte und Räumlichkeiten für Kinder und Jugendliche.“

Das sagt die CDU: „Wir brauchen auch ,Grüne Klassenzimmer‘ auf naturnahen Schulgeländen. Kinder und Jugendliche sind über den Jugendbeirat stärker in kommunale Entscheidungen einzubinden. Pop-up-Kultur mit Angeboten auch für Jugendliche, zum Beispiel Open-Air-Kinos oder Konzerte, kann kurzfristig umgesetzt werden.“

Das sagen die Grünen: „Sichere Radwege zur Schule, wohnortnahe Kita auch für Kinder mit Förderbedarf, Ausbau und Betreuung der technischen Ausstattung der Schulen. Gestaltung der Außengelände mit abwechslungsreichen Spielangeboten und Prüfung der freien außerschulischen Nutzung. Verstetigung des Angebotes der Lernförderung der VHS und anderer zur Unterstützung förderbedürftiger Schülerinnen und Schüler, freies WLAN an Schulen, Jugendzentren und öffentlichen Plätzen, gesunde Ernährung in den Mensen sowie Zuschuss zum Essensgeld für bedürftige Kinder.“

Das sagt die FDP: „Intakte Sportstätten in allen Ortsteilen nutzen jungen Menschen. Städtische Jugendarbeit ist teurer als freie Jugendarbeit. Wir fordern die Stärkung der Jugendarbeit von Vereinen. Mittel, die hierfür ausgegeben werden, mindern mittelfristig die staatlichen Zuschüsse bei der Reparatur von Familienproblemen. Die FDP setzt sich in Laatzen dafür ein, zunächst die Grundschulen zu echten Ganztagsschulen mit diversen Sport- und Kulturangeboten unter Einbindung der örtlichen Vereine auszubauen.“

Das sagt Die Linke: „Es fehlt eine wirkliche Chancengerechtigkeit, sowohl bei Bildung als auch bei sozialer und kultureller Teilhabe. Laatzen hat eine erschreckende Quote an Kinderarmut, dagegen müssen wir ankämpfen. Wir müssen Druck machen auf Bundes- und Landesebene, aber auch zum Beispiel mit konkreten Projekten wie mit dem von uns beantragten öffentlichen Kinderkleiderschrank. Laatzener Hortplätze müssen ausgebaut werden. Zudem soll jedes Kind in Laatzen bis zur Einschulung die Chance bekommen, kostenfrei Schwimmen lernen zu können.“

Das sagt die GFW: „Vereine leisten einen großen Beitrag für Kinder und Jugendliche. Ein Ausbau eines Förderkonzept ist wichtig, um das Angebot zu erhöhen. Runder Tisch zwischen Vereinen und Politik, um den Bedarf zu ermitteln.“

Von Johannes Dorndorf