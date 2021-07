Laatzen

Es ist entschieden: Bei der Kommunalwahl am 12. September werden in Laatzen sechs Parteien und Wählergemeinschaften antreten, um Mandate für den Rat und die Ortsräte zu erringen. Beim Posten des Bürgermeisters sind es vier Bewerberinnen und Bewerber. Der Gemeindewahlausschuss hat am Mittwochabend den Vorschlagslisten der Parteien zugestimmt.

Im Rat der Stadt treten damit exakt die gleichen Parteien an wie bei der Kommunalwahl vor fünf Jahren. Listen aufgestellt haben die SPD, die CDU, die Grünen, die FDP, die Linke und die Gemeinschaft Freier Wähler (GFW). Das gleiche Bild zeigt sich in den Ortsräten – mit geringen Abweichungen. SPD, CDU und FDP treten in allen vier Ortsräten an. Bei den Grünen bleibt Gleidingen außen vor – die dort eigentlich geplante Kandidatur wurde zurückgezogen, bei den Linken fehlt Ingeln-Oesselse. Die GFW stellt Bewerber für den Ortsrat Laatzen (Laatzen-Mitte, Alt-Laatzen, Grasdorf) und Gleidingen auf.

Vier Bürgermeisterkandidaten treten an

Auch bei den Bürgermeisterkandidaten hat sich gegenüber den bisherigen Ankündigungen nichts geändert: Es kandidieren Kai Eggert für die SPD, Christoph Dreyer (CDU), Regina Asendorf (Grüne) und Jessica Kaußen (Linke).

Die Beschlüsse des Gemeindewahlausschusses, der aus Mitarbeitern der Stadtverwaltung und mehreren von den Parteien entsandten Vertretern besteht, fielen einstimmig. Eine Diskussion gab es lediglich wegen der Kandidatur von Ernesto Nebot: Rethens Ortsbürgermeister tritt unter anderem erneut für den dortigen Ortsrat an, obwohl er inzwischen in Laatzen-Mitte wohnt. Gemeindewahlleiter Axel Grüning stellt klar, dass dies geprüft worden sei: „Es kommt nicht darauf an, wo der Hauptwohnsitz ist. Wenn der Mittelpunkt der Lebensbeziehungen am Ort des Nebenwohnsitzes ist, ist das zulässig.“ Dabei gehe es um besondere Bindungen an einen Ort, beispielsweise durch Aktivitäten in Vereinen. Nebot habe eine entsprechende Erklärung abgegeben.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

AfD reicht keine Wahlvorschläge ein

Außen vor bleibt bei den Wahlen für den Rat und für die Ortsräte wie gehabt die AfD. Obwohl die Partei bei vorangegangenen Wahlen etwa zum Bundestag und zum Europaparlament gute Ergebnisse in Laatzen einfuhr, wurden für die städtischen Gremien keine Kandidaturen eingereicht. Abseits der etablierten Parteien habe lediglich die Partei Die Basis Interesse angemeldet, dann aber keine Wahlvorschläge eingereicht.

Von Johannes Dorndorf