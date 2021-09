Laatzen

Wer zieht in den neuen Rat der Stadt ein? Die Auszählung der Stimmen für das wichtigste Gremium der Stadt dürfte sich bis in den späten Abend hinziehen. Grund ist die Reihenfolge der Ergebnisfeststellung: Bevor sich die Wahlhelfer mit den Stimmen für den Rat beschäftigten, müssen zunächst die Wahlzettel für den Regionspräsidenten, den Bürgermeister und die Regionsversammlung ausgezählt werden.

Bei der Ratswahl können die Wähler ihrer Stimmen auf bestimmte Kandidaten verteilen. Viele machen ihr Kreuz jedoch bei der jeweiligen Gesamtliste, so dass die Bewerber der oberen Listenplätze in der Regel bessere Chancen haben, Ratsmandate zu erringen. Laatzen ist dabei in einen nördlichen Wahlbereich (Alt-Laatzen/Laatzen-Mitte) und einen südlichen (Grasdorf, Rethen, Gleidingen Ingeln-Oesselse) aufgeteilt.

Bislang geben SPD, Grüne und Linke im Rat den Ton an: Gemeinsam mit den beiden parteilosen Ratsherren Heinz Scheibe und Uwe Faull verfügt die Gruppe im Rat der Stadt über eine absolute Mehrheit. Bei der Kommunalwahl vor fünf Jahren erhielt die SPD mit 15 der 41 Sitze die meisten Mandate, gefolgt von CDU (14), Grünen (4), FDP (3), Die Linke (2) und der Wählergemeinschaft GFW (2).

Das sind die chancenreichsten Bewerber

Spitzenkandidat der SPD für Alt-Laatzen und Laatzen-Mitte ist der Abteilungsvorsitzende und Ratsherr Ali Sakhizada. Auf den Plätzen dahinter nominiert sind Katharina McCallin, der Ortsvereinsvorsitzende Harald Zietz, Hannelore Stendel und Bernd Stuckenberg, die alle bereits dem Rat angehören. Nach mehrjähriger Auszeit in den Rat zurückkehren könnte die pensionierte Lehrerin Friederike Otte, die auf dem aussichtsreichen Listenplatz 6 antritt.

In den südlichen Stadtteilen führt die amtierende Ratsfraktionsvorsitzende Silke Rehmert die Liste an, gefolgt von Rethens Ortsbürgermeister Ernesto Nebot, Michael Riedel und der Schulausschussvorsitzenden Luisa Oyen, Zu den aussichtsreichsten Newcomern im Süden zählen Daniel Kaske aus Rethen (Listenplatz 5), der sich auch im Jugendbeirat engagiert, und der 18-jährige Felix Habicht aus Ingeln-Oesselse (Platz 9).

Bei der CDU wird die Ratsliste im Norden von Siegfried-Karl Guder angeführt, gefolgt von Thomas Hoppe, Sabine Lichy, Arne Dohmeier, David Novak, Peter Friedsch und Marie Hellmann und Joachim Harth. Im Süden folgen auf die beiden Spitzenkandidatinnen Hannelore Flebbe und Silke Schönecke die Bewerber Fabian Bodenstab, Nils Janisch, Eric Silver, Martin Löhlein, Olaf Lichy und Peter Jeßberger.

Bei den Grünen steht Mona Hosseini an der Spitze der Liste für den nördlichen Wahlbereich. Dahinter folgen Udo Hetmeier, Carolin Braun, Julian Lindemann und Claudia Ebeling. Spitzenkandidatin im Süden ist die Grünen-Bürgermeisterkandidatin Regina Asendorf, gefolgt von Thomas Weber, Katrin Schwabe, Gerhard Apportin und Edda Klukkert.

Die FDP hat auf den ersten Plätzen im nördlichen Wahlbereich den bisherigen Ratsherrn Dirk Weissleder (52) und die Bundestagskandidatin Nadin Zaya (22) nominiert. Im südlichen Wahlbereich sind es Gerhard Klaus (71) und Tobias Münkner (53).

Spitzenkandidatin der Linken im Wahlbereich 1 (Alt-Laatzen/Laatzen-Mitte) ist die Stadtverbandsvorsitzende Jessica Kaußen, im Wahlbereich 2 (südliche Stadtteile) tritt der langjährige Ratsherr Ralf Wetzel an.

Bei der GFW führt der Ratsherr Michael Kleen die Liste im Norden an, im Süden kandidiert Rainer Picht auf Platz 1.

Was macht eigentlich der Rat der Stadt? Jede Stadt oder Gemeinde hat einen Rat. In dem Gremium sitzen die sogenannten Ratspolitiker, die die Interessen der Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt vertreten. Für diese Aufgabe werden sie von den Bürgern für fünf Jahre gewählt. Der Rat stimmt in seinen Sitzungen zum Beispiel darüber ab, wo eine neue Straße oder Schule gebaut oder wie viel Geld in Bibliotheken investiert werden soll. Der Rat kümmert sich somit um alle Selbstverwaltungsangelegenheiten der Stadt oder Gemeinde. Dazu gehören zum Beispiel auch die Wasserversorgung und Kanalisation. Für die verschiedenen Themen gibt es Arbeitsgruppen – die sogenannten Fachausschüsse wie den Bauausschuss, Haushaltsausschuss oder Sozialausschuss. In den Ausschüssen diskutieren die Experten eines Themas aus verschiedenen Parteien miteinander. Der Finanzausschuss ist zum Beispiel damit beauftragt, den Haushalt der Stadt zu planen und zu beraten, ob die Gewerbe- oder Grundsteuer angehoben oder gesenkt werden soll. Im Kulturausschuss geht es hingegen um die Förderung von Kunst und Wissenschaft sowie über Angelegenheiten der Volkshochschule. Lesen Sie hier mehr zum Thema

Von Johannes Dorndorf