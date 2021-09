Für Laatzen zeichnet sich eine hohe Wahlbeteiligung ab. Die Stadt hat zwar noch keine konkreten Zahlen, Gemeindewahlleiter Axel Grüning berichtet aber: "Es ist eine spürbar höhere Beteiligung als bei der Kommunalwahl." Ein Indiz dafür sind auch die vielen Briefwahlstimmen. Mehr als 8900 Umschläge hätten die Stadtverwaltung bereits am Freitagabend erreicht, am Wochenende seien weitere 130 bis 150 abgegeben worden - in Summe wären dies über 9000 Briefwähler. "Das wären noch einmal über 1000 mehr als vor zwei Wochen", berichtet Grüning.