Grasdorf

Wer in den vergangenen Jahren den Besucherparkplatz des Klinikums Agnes Karll (AKK) überqueren musste, brauchte mitunter gute Augen. Grund: Fünf Laternen entlang der Hildesheimer Straße blieben nachts dunkel. Erst als sich der Laatzener Seniorenbeirat der Sache annahm, passierte etwas. Inzwischen leuchten die Lampen wieder, doch die Reparatur des Schadens hatte seine Tücken.

„Mehrere Bürger hatten uns darauf aufmerksam gemacht, dass sie gesamte Beleuchtung des Parkplatzes ausgefallen war“, berichtet der stellvertretende Vorsitzende des Beirates, Fred Warnke. Auf dem Parkplatz sei es sehr dunkel gewesen. „Wenn man nach einem Patientenbesuch abends zurück zum Auto wollte, musste man aufpassen, dass man nicht stolpert und hinfällt.“ Der Seniorenbeirat habe sich mit den Haustechnikern des AKK in Verbindung gesetzt und um Abhilfe gebeten. Die Bemühungen hatten Erfolg: Seit Kurzem leuchten die fünf Laternen, die entlang der Hildesheimer Straße stehen und jeweils mit zwei Lampen ausgestattet sind, wieder. Sie wurden sogar mit moderner LED-Technik ausgerüstet.

Anzeige

Zuleitung wurde bei Bauarbeiten gekappt

Warum und wann genau die fünf Doppellaternen ausfielen, lasse sich nicht mehr nachzuvollziehen, sagte Michael Gawe, stellvertretender Leiter der Haustechnik des AKK. Offenbar sei die Zuleitung vor mehreren Jahren bei Bauarbeiten versehentlich gekappt worden. Richtig aufgefallen sei das Problem erst als sie der Seniorenbeirat das Klinikum gewandt habe.

Dem Wunsch nach einer Reparatur der Beleuchtung sei das Klinikum gern nachgekommen, sagt Gawe. Die Umsetzung sei allerdings nicht einfach gewesen. „Über den damaligen Verlauf der Leitungen gab es keine Pläne mehr“, so Gawe, auch nicht bei den damaligen Baufirmen. Zwar ließ das Klinikum sämtliche Verteiler überprüfen, doch auch das führte zu keinem Ergebnis. „Die Leitung war nicht mehr auffindbar“, erklärt der Techniker. Deshalb habe sich die Instandsetzung auch einige Zeit hingezogen.

Leitung wurde unter Ausfahrt verlegt

Das Klinikum Region Hannover (KRH), zu dem das Krankenhaus in Grasdorf gehört, hat inzwischen eine neue Stromleitung legen lassen und dafür einigen Aufwand betrieben. „Wir konnten die Parkplatzausfahrt nicht sperren, weil sonst die Autos der Besucher und auch die Lastwagen für die Anlieferung nicht mehr vom Gelände hätten herunterfahren können“, erklärt Gawe. Deshalb sei die neue Leitung mit einer speziellen Technik unter der Ausfahrt verlegt worden, ohne die Oberfläche aufzureißen. „Das Durchschießen war allerdings recht aufwendig.“ Unter dem Parkplatz habe es früher offenbar eine Tonkuhle und Bauten gegeben. „Wir sind mehrmals auf alte Fundamente und Ziegelmauern gestoßen.“

Nun sind die Arbeiten abgeschlossen. In die Lampen habe das Klinikum moderne LED-Leuchten eingesetzt. „Sie haben eine höhere Lichtausbeute und sind energiesparender“, erläutert Gawe. Für die Instandsetzung habe das KRH einen „kleinen fünfstelligen Betrag“ investiert.

Der Seniorenbeirat freut sich, dass die Beleuchtung wieder funktioniert. „Das zeigt, dass wir in der Stadt etwas erreichen können“, sagt Warnke. Der Seniorenbeirat sei dabei immer auf die Mithilfe der Bürger angewiesen. „Es ist wichtig, dass man uns Anregungen und Mängel in der Stadt mitteilt, damit wir uns darum kümmern können.“ Der Beirat ist mittwochs in der Zeit von 10 bis 11.30 Uhr unter Telefon (0511) 8205-5424 zu erreichen.

Von Daniel Junker