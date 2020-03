Laatzen

Laatzen ist im vergangenen Jahr sicherer geworden – so legen es zumindest die Zahlen der polizeilichen Kriminalitätsstatistik nahe. Die Zahl der Straftaten sank im Vergleich zum Vorjahr von 3164 auf 2933, das entspricht einem Rückgang von 7,3 Prozent. Besonders erfreulich ist die Entwicklung im Bereich der Körperverletzungen, die um 16 Prozent auf 247 Fälle zurückging. Die Entwicklung ist deutlich besser als im Landesdurchschnitt.

Normalerweise lädt die Laatzener Polizei einmal jährlich Presse und Rundfunk in die Kommissariatsräume im elften Stock des Rathauses ein, um die neuen Zahlen zur Kriminalität in Laatzen vorzustellen. Aber normal ist in diesen Tagen nichts – und so sagte die Polizei die Pressekonferenz diesmal kurzfristig ab und übermittelte die Zahlen stattdessen elektronisch mit dem Angebot, Einzelheiten telefonisch zu erfragen.

Einbruchszahlen gehen deutlich zurück

Und dies, obwohl die Zahlen fast durchweg erfreulich sind. Denn der deutliche Rückgang der Straftaten insgesamt spiegelt sich in fast allen Bereichen der Kriminalität wider. „Besonders erfreulich sind die Entwicklungen bei Einbruchsdiebstahl und Körperverletzungen“, sagt Stefan Schwarzbard, Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes (KED) der Laatzener Polizei. Tatsächlich haben sich die Einbrüche seit 2017 mehr als halbiert. Wurden vor drei Jahren noch an durchschnittlich jedem dritten Tag in ein Wohnhaus eingebrochen – damals waren es 121 Fälle – sank die Zahl im Folgejahr auf 82 Fälle und 2019 sogar auf nur 58. Der Trend spiegelt sich auch auf Landesebene wieder – wenn auch in abgeschwächter Form: In Niedersachsen sank die Zahl der Wohnungseinbrüche um 16 Prozent ( Laatzen: 29 Prozent), die der der Straftaten insgesamt um 3 Prozent ( Laatzen: 7,3 Prozent).

Auch in fast allen anderen Bereichen gab es Rückgänge:

Körperverletzungen: Sie gelten neben den Einbrüchen als besonders bedeutsam für das Sicherheitsgefühl der Menschen in Laatzen. Die Zahl sank 2019 von 306 auf 247 – der niedrigste Wert seit 2014. Ein Tötungsdelikt gab es im vergangenen Jahr nicht. Auch die Straßenkriminalität sank um 75 auf 467 Fälle – so wenige waren es schon seit Jahren nicht mehr.

Diebstähle:Auch Diebstahlsdelikte sind stark rückläufig – ein Trend, der nun schon seit Jahren andauert. Seit 2015 sank insbesondere die Zahl der schweren Diebstähle, die mit dem Aufbrechen von Schlössern und ähnlichen Sicherungen verbunden ist, fast stetig von damals 596 auf 398 im vergangenen Jahr. Bei den leichten Diebstählen fiel die Summe von 665 auf 459.

Weniger Fahrräder gestohlen

Fahrraddiebstähle: Sicherer ist Laatzen auch für Eigentümer von Fahrrädern geworden. Gegenüber 2018 hat sich die Summe im vergangenen Jahr von 153 auf 78 fast halbiert. Zum Vergleich: In den Jahren 2014 bis 2016 waren es jeweils noch zwischen 117 und 128.

Betäubungsmittel:Weiter auf relativ hohem Niveau bleibt die Drogenkriminalität in Laatzen. 214 Delikte kamen 2019 zur Anzeige. Das sind zwar 47 weniger als 2018, aber immer noch deutlich mehr als in den Vorjahren. KED-Leiter Schwarzbard verweist darauf, dass Drogendelikte sogenannte Kontrolldelikte sind: Sobald die Polizei mehr kontrolliere, steigen auch die Zahlen.

Häusliche Gewalt: Auch die häusliche Gewalt ist auf dem Rückzug – zumindest was die angezeigten Taten betrifft. 135 Straftaten gab es im vergangenen Jahr. Seit 2016 sinkt die Zahl stetig. Damals waren es noch 257 Fälle.

Flüchtlinge: Die von Flüchtlingen begangenen Straftaten bewegen sich auf relativ gleichbleibendem Niveau: 146 Taten kamen 2019 zur Anzeige, ähnlich viele wie in den beiden Jahren zuvor (130 und 173). Fast die Hälfte – 70 Fälle – betreffen Diebstahl sowie Vermögens- und Fälschungsdelikte wie Schwarzfahren. Kein einziges Sexualdelikt kam im Zusammenhang mit Flüchtlingen zur Anzeige.

Kaum Gewalt gegen Polizisten

Gewalt gegen Beamte: Noch im Vorjahr war die wachsende Gewalt gegen die Polizei selbst ein großes Thema in Laatzen. So machte 2018 ein Fall Schlagzeilen, bei dem ein 26-Jähriger in der Laatzener Wache mit einem Messer auf einen Beamten einstach. Die Zahl der Körperverletzungen gegen Polizeibeamte sank seitdem von zwölf auf einen Fall, hinzu kamen drei Widerstände gegen Vollstreckungsbeamte. „Das ist richtig gut“, freut sich Schwarzbard, zumal es keine einzige Bedrohung gegeben habe. Die Zahlen sprächen auch dafür, dass die Polizisten deeskalierend vorgegangen seien, so wie es bei Schulungen eingeübt werde.

Aufklärungsquote: Mit 69,8 Prozent liegt die Aufklärungsquote der Laatzener Polizei deutlich über dem Regionsdurchschnitt von 63,1 Prozent. Besonders hoch ist sie bei Körperverletzungen (93,9 Prozent) und anderen Rohheitsdelikten. Kaum eine Chance haben die Ermittler hingegen bei Sachbeschädigungen an Fahrzeugen, wo gerade einmal 6 Prozent der Taten aufgeklärt werden.

Von Johannes Dorndorf