Laatzen

Gute Nachricht für alle Bürgerinnen und Bürger: Die Zahl der Straftaten ist im vergangenen Jahr in Laatzen deutlich gesunken. Registrierte das Kommissariat im Jahr 2019 noch 2933 Fälle, waren es im vergangenen Jahr nur noch 2785. Die geht aus der Kriminalstatistik für 2020 hervor, die das Polizeikommissariat Laatzen jetzt vorgestellt hat.

Die Entwicklung hängt maßgeblich mit der Corona-Situation zusammen, die auch regions- und bundesweit zu einem deutlichen Rückgang der Kriminalität geführt hat. Aber nicht nur: So sind die Deliktzahlen in Laatzen schon seit Jahren rückläufig. Nach einem zwischenzeitlichen Höhepunkt von 3473 Straftaten im Jahr 2016 sinken die Zahlen kontinuierlich. Mindestens seit 2003 gab es in keinem Jahr weniger Straftaten in Laatzen als 2020 – weiter zurück geht die verfügbare Statistik nicht.

Mehr Einbrüche und Körperverletzungen – trotz Corona

Es gibt allerdings auch Schattenseiten in der jüngsten Entwicklung. Gegen den regionsweiten Trend registrierte die Polizei mehr Einbrüche als im Vorjahr. Und auch bei Körperverletzungen und bei der Jugendkriminalität gingen die Zahlen gegen den Trend nach oben.

Die Entwicklung im Einzelnen:

Körperverletzung: De Laatzener Polizei verzeichnete 314 Fälle von Körperverletzung, 67 mehr als im Vorjahr und so viele wie seit 2016 nicht mehr. Nach Einschätzung des Laatzener Kommissariats hängt dies teils mit Treffen von Gruppierungen zusammen, die wechselseitig Straftaten ausüben – „oft aus Frust oder Übermut“, sagt Stefan Schwarzbard, Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes. Ein Schwerpunkt liege dabei auf Laatzen-Mitte. Für die Arbeit der Polizei spricht, dass die allermeisten Fälle aufgeklärt werden: Die Quote liegt bei knapp 91 Prozent und damit deutlich über den regionsweiten 86 Prozent.

Einbruch: Gegen den Regionstrend gestiegen ist auch die Zahl der Einbrüche. In Wohnungen wurde 67 Mal eingebrochen (2019: 58), hinzu kommen 43 Einbrüche in Büro- und Lagerräume (34). Allerdings bewegen sich die Zahlen weiterhin auf relativ niedrigem Niveau – in den Vorjahren verzeichnete die Polizei etwa bei den Wohnungen jeweils zwischen 80 und 120 Taten. Der Anstieg in Laatzen könnte auch formale Gründe haben, meint Schwarzbard: So komme es vor, dass Taten erst im Folgejahr in die Statistik einflössen.

Diebstahl und Raub: Wegen der zahlreichen Geschäfte etwa des Leine-Centers verzeichnet die Polizei in Laatzen traditionell relativ viele Diebstähle. Im Corona-Jahr 2020 folgte aber auch Laatzen der bundesweiten Entwicklung: Bei einfachem Diebstahl sank die Zahl von 459 auf 433, bei schwerem Diebstahl von 398 auf 344, beim Straßenraub von acht auf zwei.

Kinder und Jugendliche werden auffälliger

Jugendkriminalität: Besonders auffällig ist der Anstieg der Kinder- und Jugendkriminalität. 249 Tatverdächtige registrierte die Laatzener Polizei im vergangenen Jahr, 31 mehr als im Vorjahr – offenbar eine Laatzener Sonderentwicklung. Denn regionsweit verzeichneten die Ermittler im gleichen Zeitraum einen Rückgang von 8,2 Prozent. Der Trend in Laatzen hält bereits seit 2019 an. Die Fallzahl war damals von 192 auf 218 gestiegen, nachdem sie sich in den Vorjahren noch zwischen 190 und 200 bewegt hatte. Für 2020 vermutet die Polizei einen Zusammenhang mit dem Corona-Frust mancher Jugendlicher: „Viele Orte, wo sich Kinder und Jugendliche treffen können, gibt es derzeit nicht“, sagt Stefan Säfken, Leiter des Einsatz- und Streifendienstes. Der Anstieg gegen den Trend könne auch damit zusammenhängen, dass etwa in Hannover an klassischen Treffpunkten wie dem Raschplatz durch die Corona-Beschränkungen weniger Menschen zusammenkommen, sodass die Zahlen dort gesunken sind. Vor Jahren war die Situation allerdings schon einmal drastischer: 2008, als einige Mehrfachtäter in Laatzen auffällig geworden waren, verzeichnete die Polizei noch 400 Taten.

Schwarzfahren: Pandemiebedingt benutzten viel weniger Menschen 2020 die Stadtbahn – und weniger wurden wohl auch deshalb beim Schwarzfahren erwischt. Die Statistik führt im Bereich Leistungserschleichungen, Vermögens- und Fälschungsdelikten gerade einmal 574 Fälle auf. Im Vorjahr waren es noch 677, im Jahr 2016 sogar 812 Taten.

Kfz-Diebstahl: Ebenfalls auf die Corona-Pandemie ist wohl der Rückgang beim Autodiebstahl zurückzuführen. 16 Fahrzeuge wurden gestohlen – so wenige wie seit Jahren nicht mehr. Aus Autos wurde nur 42 Mal Gegenstände entwendet. In den Vorjahren waren es stets mehr als 70, im Jahr 2016 sogar 145.

Drogen: Auch sogenannte BTM-Delikte – also der Besitz und Handel von Drogen und anderen Betäubungsmitteln – sind zumindest offiziell auf dem Rückzug. 159 Fälle sind amtlich bekannt, 55 weniger als im Vorjahr. BTM-Taten gelten allerdings als sogenannte Kontrolldelikte – je mehr kontrolliert wird, desto höher sind die Zahlen.

Kaum Anstieg bei häuslicher Gewalt – zumindest offiziell

Sexualdelikte und häusliche Gewalt: Viele haben befürchtet, die Corona-Beschränkungen würden zu mehr häuslicher Gewalt führen. Zumindest die offiziellen Zahlen bestätigen dies nicht: Die Statistik führt 207 Fälle auf, nur vier mehr als im Vorjahr. Die Dunkelziffer ist allerdings erfahrungsgemäß hoch. Gemeldet wurden zudem 29 Sexualdelikte – nach 33 und 39 in den beiden Vorjahren. Dabei ging es meist um Pornografie, Beleidigungen auf sexueller Basis und Exhibitionismus. Gewalttätige Überfalle mit Vergewaltigung seien 2020 nicht angezeigt worden, erklärt das Polizeikommissariat.

Flüchtlinge: Seit 2016 erfasst die Polizei die von Flüchtlingen begangene Kriminalität gesondert. Die Fallzahlen sind 2020 in den meisten Bereichen gesunken. Bei Diebstahl verzeichnete die Polizei elf Fälle (2019: 30; 2018: 25). Im Bereich Rohheitsdelikte waren es 34 Straftaten (32; 41), bei Sexualdelikten vier (0; 6).

Aufklärungsquote: Bei der Aufklärung von Straftaten ist die Laatzener Polizei traditionell erfolgreicher als im Regionsdurchschnitt. 69 Prozent der Fälle konnten aufgeklärt werden, regionsweit waren es rund 61 Prozent.

Von Johannes Dorndorf