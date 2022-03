Kunstkreis Laatzen und Kirchengemeinde starten Gesprächsreihe

Rethen

Eigentlich wollten die Kirchengemeinde von St. Petri und der Kunstkreis Laatzen bei ihrer ersten Kooperation eine Gesprächsreihe zum Thema „Das Kreuz in der Kunst“ anbieten. Doch dann marschierten russische Truppen in die Ukraine ein, und aufgrund der dramatischen Entwicklung in Osteuropa änderte sich kurzerhand auch der Fokus für die in der Fastenzeit geplanten Abendveranstaltungen. Die vierteilige Reihe startet nun am Freitag, 11. März, 17 Uhr unter dem neuen Titel „Durchkreuzte Hoffnungen“.

„Und plötzlich ist alles anders“, schreibt Pastor Jens Wening in der Ankündigung der Veranstaltungsreihe. Die Erwartungen, nach der Pandemie in das alte Leben zurückzukehren, wurde ebenso durchkreuzt wie die Sehnsucht nach einem friedlichen Zusammenleben in Europa und der Hoffnung, dass sich das militärische Wettrüsten nie mehr wiederhole.

In der offenen Diskussionsreihe soll an vier Abenden bis einschließlich Freitag, 8. April, über Gewalterfahrungen und Hoffnungen diskutiert werden und zudem auf Kreuzdarstellungen von Künstlern des 20. Jahrhunderts geblickt werden.

Für die ersten beiden Gesprächsabende am 11. und 18. März laden die Veranstalter in die St. Petri Kirche nach Rethen ein. Quelle: Astrid Köhler (Archiv)

Bei den ersten beiden Terminen am Freitag, 11. und 18. März, in der Kirche von St. Petri wird jeweils eine Kreuzdarstellung von Salvador Dali aus dem Jahre 1965 sowie von Jose Clemente Orozco (1934) an die Wand projiziert. Bei den Abenden am 1. und 8. April im Kunstkreishaus werden dann die Arbeiten von Michael Rothenstein (1937) und Marc Chagall (1938) gezeigt. Bei den Gesprächsabenden ist neben Pastor Wening auch die Vorsitzende des Kunstkreises, Monika Gorbuschin, vertreten. Beginn ist jeweils um 17 Uhr, eine Anmeldung nicht erforderlich. Es gelten die aktuellen Corona-Regeln.

Von Astrid Köhler