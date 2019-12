Beim Weihnachtsmärchen der St.-Oliver-Kirchengemeinde in Laatzen suchen mehrere Schutzengel eine verschollene Kollegin. Dreimal haben die 17 Kinder das Stück „Naphriel – ein Engel in Gefahr“ bereits aufgeführt. Am Mittwoch, 18. Dezember, ist es letztmals im Gemeindesaal an der Pestalozzistraße zu sehen.