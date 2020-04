Seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie haben sich allein in Laatzen 69 Menschen mit dem Virus Sars CoV 2 infiziert. Zwei von ihnen sind in der Folge gestorben, 21 Laatzener gelten als genesen. Das teilte das Gesundheitsamt der Region auf Nachfrage mit. Auch in Pattensen gab es den ersten Todesfall.