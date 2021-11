Rethen

Offenbar wollte der Verursacher dieser Umweltsünde Geld sparen, als er vergangene Woche eine große Menge Altreifen nahe der Bundesstraße 443 und dem Campingplatz Birkensee illegal ablud. Doch die Chancen stehen gut, dass seine Rechnung nicht aufgeht und er zur Rechenschaft gezogen wird. Denn der Berg aus fast 100 alten Autoreifen enthält interessante Hinweise.

Der Betreiber des Campingplatzes hatte die Reifen am Freitagvormittag bei der Fahrt zu seinem Gelände entdeckt und die Polizei gerufen. Den Täter hatte er offenbar nur knapp verpasst, denn wie die weiteren Ermittlungen ergaben, lag der Gummiberg am frühen Morgen noch nicht an der Zufahrt. Während die Suche nach Verantwortlichen in anderen Fällen häufig im Sande verlaufen, gibt es bei diesem Fund einen echten Ansatz: Auf mehrere Reifen stehen noch die Namen früherer Besitzer, auf anderen sogar die Kennzeichen der einst dazugehörenden Autos.

„Wir haben ganz konkrete Hinweise erhalten“, bestätigte der Leiter des Laatzener Kriminal- und Einsatzdienstes (KED) Stefan Schwarzbard. Eine Spur führte in den Bereich Hameln zu einer Person, die einst in Laatzen lebte. Über deren Namen kam die Polizei auf eine Auto-Reparaturwerkstatt in Laatzen. Nachfragen dort ergaben, dass diese die Reifen einem Kleinunternehmer überlassen hatte. Dies konnte die Werkstatt auch schriftlich nachweisen.

Mitunter verdienen Händler Geld damit, Altreifen abzuholen und die noch brauchbaren weiterzuverkaufen – zum Beispiel ins osteuropäische Ausland oder nach Afrika. Doch tragen sie auch ein finanzielles Risiko, denn alles, was übrig bleibt, müssen sie kostenpflichtig entsorgen. Die Laatzener Werkstatt vertraute offenbar drauf, dass es bei ihrer Absprache mit dem Kleinunternehmer so laufen würde. Laut Polizei hatte dieser der Werkstatt zwei alte Rechnungen über jeweils rund 160 Euro von einem Entsorgungsbetrieb präsentiert. Vergangene Woche entschied sich der Kleinunternehmer aber offenbar für den illegalen Weg. Gegen ihn wird nun wegen des Verstoßes gegen das Kreislaufwirtschaftsgesetz ermittelt.

Weitere Fälle mit wildem Müll an der B443

Die Stelle an der B443 ist bei Müllsündern beliebt. Erst Mitte Oktober wurden dort in der Rethener Feldmark zehn Sofas abgeladen. Darüber hinaus wurde am Dienstag etwa vier Kilometer weiter westlich auf dem Weg Richtung Pattensen ein großer Sperrmüllberg auf einem Radweg nahe einem B443-Parkplatz abgeladen. In allen drei Fällen hat das für wilden Müll in der freien Landschaft zuständige Abfallunternehmen Aha die Berge umgehend beseitigt.

„Illegale Müllentsorgung ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine kriminelle Handlung, die sowohl die Umwelt als auch die Allgemeinheit teuer zu stehen kommt“, sagte Laatzenes neuer Bürgermeister Kai Eggert. Zudem seien Verwaltung, Polizei und Entsorger personell gebunden und können sich nicht um andere Aufgaben kümmern. „Das ist mehr als ärgerlich“, so Eggert. Wie eine Stadtsprecherin erklärte, ist der Kommunale Ordnungsdienst ebenso wie die Polizei verstärkt im Streifendienst unterwegs – auch nachts.

Von Daniel Junker und Astrid Köhler