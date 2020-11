Ingeln-Oesselse

Der Lebendige Adventskalender hat in Ingeln-Oesselse eine fast 20-jährige Tradition. Cornelia Anolke und Monika Karow organisieren ihn als Laatzens älteste Veranstaltung dieser Art seit 2003 im Doppeldorf. Dabei richten in der Zeit vom 1. bis zum 23. Dezember normalerweise jeden Tag von 18 bis 18.30 Uhr Familien, Vereine und Institutionen kleine Adventstreffen aus.

Doch in diesem Jahr haben die Organisatorinnen wegen der Corona-Pandemie die Treffen gestrichen. „Wir wollen kein Risiko eingehen, was die Ansteckung mit Covid-19 betrifft“, sagt Cornelia Anolke. Ganz wollen die Frauen auf die Veranstaltung allerdings nicht verzichten. Daher haben sie den Lebendigen Adventskalender kurzerhand ins Internet verlegt. Auf der Website der 12-Apostel-Kirchengemeinde Sarstedt-Land, unter www.12apostel-sarstedt-land.de/gemeindeleben/ Adventskalender, öffnet sich in der Adventszeit jeden Tag ein Türchen. Dahinter verbirgt sich jeweils der Text eines Weihnachtsliedes sowie dessen Noten und Informationen zu seiner Entstehungsgeschichte.

„Es soll jeden Tag eine Überraschung sein“

Dabei wollten Anolke und Karow nicht auf lieb gewordene Traditionen verzichten. „Zu Beginn der Treffen haben wir sonst immer das Lied „Kleine Kinder, große Kinder“ und zum Schluss „Geht in die Nacht und sucht einen Stern“ gesungen“, berichtet Anolke. Diese Lieder finden sich nun auch zu Beginn und zum Schluss des Onlinekalenders am 1. und 23. Dezember.

Mehr will Anolke zu den Inhalten noch nicht verraten. „Es soll jeden Tag eine Überraschung sein“, sagt sie. So lassen sich die Türchen auch nicht vorher, sondern erst an dem jeweiligen Tag öffnen. Unterstützung hatten Anolke und Karow bei der Umsetzung vom ehrenamtlichen Webmaster der 12-Apostel-Gemeinde, Götz Göttsche, der den Onlinekalender eingerichtet hat.

Onlinekalender soll Normalität vermitteln

„Wir haben mehr als drei Wochen benötigt, um alles fertig zu machen“, sagt Anolke. Allein mit der Auswahl der Bilder für die Türchen, die alle auf das dahinterliegende Lied hinweisen, hätten sie und ihr Mann mehrere Abende verbracht. Hinzu kamen die Auswahl der Lieder und die Recherchen zu den Liedtexten. „Uns war es aber wichtig, gerade in der Corona-Zeit auch ein Stück Normalität und Zusammengehörigkeitsgefühl zu vermitteln“, sagt Anolke.

Dabei habe der Online-Kalender auch einen Vorteil: Im Gegensatz zum Lebendigen Adventskalender der Vorjahre, der nur in Ingeln-Oesselse ausgerichtet wurde, sei er nun für alle zwölf Dörfer der Gemeinde gleichermaßen erreichbar. Parallel zu den Liedern im Kalender sei im Gemeindebrief auch ein Memory-Spiel mit den Liedtexten erschienen, sodass die Gemeindemitglieder sich vorbereiten könnten.

Zusätzlich sollen im Doppeldorf Flugblätter mit Hinweisen auf den Onlinekalender ausgelegt werden. „Ich hoffe, dass das Angebot angenommen wird und sich viele Menschen jeden Abend um 18 Uhr mit Keksen und einem Heißgetränk vor ihren Computer, Laptop oder ihr Smartphone setzen und die Weihnachtslieder singen“, sagt Anolke. Die Aktion solle in dieser schwierigen Zeit ein Stück Weihnachtsfreude verbreiten.

