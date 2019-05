Laatzen-Mitte

Eine 76-jährige Laatzenerin ist am Dienstagabend Opfer eines Überfalls in der Grand-Quevilly-Passage in Laatzen-Mitte geworden. Drei Täter im Alter von etwa 14 Jahren sollen die Frau in der Unterführung unter der Erich-Panitz-Straße ausgeraubt haben. Sie entkamen unerkannt.

Nach Polizeiangaben betrat die Seniorin die Passage gegen 20.15 Uhr aus Richtung Leine-Center kommend. Dort sei ihr ein etwa 14-Jähriger entgegengekommen und habe gefragt, ob sie ihm Geld wechseln könne. Als die Frau dies verneinte, habe sich der Jugendliche entfernt, um wenig später mit zwei Komplizen zurückzukehren. Einer der Räuber hielt daraufhin den Rollator der Frau fest, ein Zweiter schlug ihr von hinten gegen den Kopf und der Dritte stahl die Geldbörse der Seniorin aus einer auf dem Rollator liegenden Einkaufstasche. Anschließend flüchteten die Täter in Richtung Wehrbusch, wo sich ihre Spur verlor.

Täter sind etwa 14 Jahre alt

Die kurz danach alarmierte Polizei leitete eine Fahndung ein, traf die Täter jedoch nicht mehr an. Die Laatzenerin blieb bei dem Überfall unverletzt. Bei den weiteren Ermittlungen hofft die Polizei auf Zeugen. Die Frau gab an, das Trio habe sich in ausländischer Sprache unterhalten. Alle drei Beteiligte seien etwa 14 Jahre alt und 1,50 bis 1,60 Meter groß. Einer der Täter wird als schlank beschrieben, er trug eine braune Jacke. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Telefon (0511) 1093620 entgegen.

Von Johannes Dorndorf