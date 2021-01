Laatzen

Die Zahl der Covid-19-Neuinfektionen ist am Wochenende deutlich gestiegen. Am Montag meldete das Gesundheitsamt der Region Hannover 16 neue Fälle. Damit liegt die Gesamtzahl der Personen, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich infiziert haben, nun bei 967 – am Freitag waren es noch 951.

Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg im gleichen Zeitraum von 85,1 auf 105,8 pro 100.000 Einwohner. Sie liegt deutlich unter dem Durchschnitt der Regionskommunen: Derzeit weisen 15 der 21 Kommunen Inzidenzwerte von über 100 auf. Aktuell gelten 91 Menschen in Laatzen offiziell als infiziert. Am Freitag gab die Region noch 84 Personen an.

Von Johannes Dorndorf