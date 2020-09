Laatzen-Mitte

Die Grundschule Rethen ist nicht die einzige Schule in Laatzen, an der Schüler wegen einer Corona-Infektion in Quarantäne geschickt wurden. Wie am Montag bekannt wurde, gab es auch am Erich-Kästner-Gymnasium einen Corona-Fall. Ein Schüler hatte sich infiziert, sodass 17 Schüler eines Biologiekurses in Jahrgang 13 eine Woche lang zu Hause bleiben mussten.

Nach Auskunft von Schulleiterin Ulrike Mensching ist es nur einem glücklichen Umstand zu verdanken, dass nicht mehr Schüler in Quarantäne mussten. „Die Schüler des Jahrgangs 13 sind wegen fehlendem Mobiliar erst am Freitag in die Schule gekommen“, berichtete Mensching über den Schulanfang vor zweieinhalb Wochen. Der Schüler hatte deshalb nur wenige Stunden am EKG verbracht, als er darüber informiert wurde, dass er engen Kontakt mit einer mit Corona infizierten Person hatte.

Schüler seit Montag wieder im Unterricht

Der Schüler sei dem Unterricht seitdem ferngeblieben. Als sich dann am Freitag, 4. September, herausstellte, dass er selbst infiziert ist, habe das Gesundheitsamt auch über die übrigen 16 Schüler des Biologiekurses eine einwöchige Quarantäne verhängt. „Alle Tests waren negativ“, berichtete die EKG-Leiterin. Deshalb seien die Gymnasiasten seit Montag wieder im Unterricht.

Seit zweieinhalb Wochen läuft auch am EKG wieder der Unterricht. Quelle: Astrid Köhler

Anfangs soll es auch Sorgen an der Albert-Einstein-Schule ( AES) gegeben haben, die bei einigen Oberstufenkursen mit dem EKG kooperiert: So besuchen zwar einige Schüler des EKG-Biologiekurses auch Angebote an der AES, nicht jedoch der infizierte Schüler.

Lob an das Gesundheitsamt

Der den Kurs unterrichtende Biologielehrer musste hingegen nicht in Quarantäne. „Wir halten den Mindestabstand ein und setzen eine Maske auf, wenn wir uns den Schülern nähern“, sagte Mensching. Darauf werde „peinlichst genau“ geachtet. Der Lehrer habe sich gleichwohl sofort testen lasen – mit negativem Ergebnis.

Im Gegensatz zu einzelnen anderen Schulleitern in Hannover lobte Mensching ausdrücklich die Zusammenarbeit mit der Region Hannover: „Ich war in engem Austausch mit dem Gesundheitsamt, auch am Wochenende. Das hat hervorragend geklappt.“ Aus ihrer Sicht sei es eine gute Entscheidung gewesen, dass nur der Biologiekurs der Schule fernbleiben musste.

Am Freitag war bekannt geworden, dass 67 Schüler sowie vier Lehrer und Mitarbeiter der Grundschule Rethen in Quarantäne mussten. Eine Lehrerin hatte sich mit dem Coronavirus infiziert. Die Schüler werden nun getestet, müssen die Quarantäne nach Regionsangaben aber auch bei einem negativen Ergebnis einhalten.

