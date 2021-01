Laatzen-Mitte

So üble Beleidigungen hören auch Laatzens Polizisten nur selten: Beamte des Funkstreifendienstes sind am Sonnabend gegen 22.50 Uhr wegen eines lautstarken Familienstreits zu einem Mehrfamilienhaus an der Wülferoder Straße gerufen worden. Bei dem Streit war eine 17-jährige Jugendliche mit ihren Eltern aneinandergeraten.

Als die Polizisten eintrafen, habe die 17-Jährige sie sofort geschubst und schwer beleidigt, berichtet Stefan Schwarzbard, Leiter des Laatzener Kriminal- und Ermittlungsdienstes. Dabei seien unter anderem Worte wie „Hurensöhne“, „Bastarde“ und „Missgeburten“ sowie mehrere Beleidigungen auf Polnisch gefallen. Die Jugendliche habe unter deutlichem Alkoholeinfluss gestanden.

Jugendliche tritt Polizisten gegen Kopf und Bauch

Als die Beamten die Personalien aufnehmen wollten, sei die 17-Jährige dann kurz ohnmächtig geworden und in sich zusammengesackt. „Als die Beamten ihr helfen wollten, wurden sie unvermittelt durch die Beschuldigte gegen den Kopf und in den Bauch getreten“, berichtet Schwarzbard: „Diese Aggressivität ist nicht normal.“ Die Polizisten hätten den Tritten weitgehend ausweichen können, sodass sie sich nur geringfügig verletzt hätten.

Als die Polizei einen Rettungsdienst rief, wehrte sich die Jugendliche. Sie wurde dabei wiederholt ohnmächtig und schließlich gewaltsam auf einer Trage fixiert, in das Krankenhaus auf der Bult gebracht und unter Betreuung einer Kinderpsychologin gestellt.

Die 17-Jährige konnte noch am Abend die Klinik wieder verlassen. Ihr drohen nun aber Verfahren wegen tätlichen Angriffs und Beleidigung. In der Vergangenheit sei sie bereits wegen ähnlicher Vergehen aufgefallen, berichtet Schwarzbard.

Von Johannes Dorndorf