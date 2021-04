Laatzen-Mitte

Geräte instandzuhalten, die zum Bierbrauen benötigt werden, gehört nicht unbedingt zu den Dingen, die mit den Aufgaben einer Gemeinde wie Laatzen assoziiert werden. Doch vor rund 200 Jahren war dies noch so, wobei die Bewertung der Reparatur einen jahrelangen Streit zwischen einem örtlichen Braumeister und der Gemeinde Laatzen nach sich zog. Der Stadtarchivar Manuel Schwanse hat das aus heutiger Zeit kurios wirkende Schriftstück über eine kaputte Braupfanne für seine Reihe „Archivalie des Monats“ im April ausgewählt.

Bei seiner Braupfanne – je nach Region wird diese auch als Sudpfanne, Würzepfanne oder Braukessel bezeichnet – hatte der Braumeister Böhme im Jahr 1822 undichte Stellen festgestellt. Mit Verweis auf den mit der Gemeinde abgeschlossenen Pachtvertrag forderte er diese auf, das Leck zu reparieren, durch dass ihm kostbares Bier verloren ging. „Die Reparatur war wahrscheinlich eine Gegenleistung der von Böhme abgeführten ,Biersteuer‘ an die Gemeinde“, vermutet Schwanse. Nach mehreren Aufforderungen habe die Gemeinde am 2. September 1822 die Pfanne schließlich zu reparieren versucht – doch ohne Erfolg, wie Böhme in seiner Rechnung an die Gemeinde notierte. Auch mehrere weitere Reparaturversuche – allein drei im Jahre 1823 – konnten „dem Leiden der Pfanne“ nicht abhelfen.

Streit zog sich über sieben Jahre

Wie aus der Rechnung des Braumeisters Böhme deutlich wird, konnte die Braupfanne erst 1829 richtig instandgesetzt werden – nachdem die Gemeinde selbige „aus dem Mauerwerke bringen und in Hannover durch einen Kupferschmiedsmeister hat reparieren lassen“. Die über sieben Jahre verursachten Verluste rechnete Böhme in seiner Rechnung an die Gemeinde „ein Brau gegen das andere“ auf. Der Archivfund gebe einen Einblick in die Herausforderungen, mit denen Braumeister aus der Region einst zu kämpfen hatten, sagt der Laatzener Stadtarchivar.

Auf seine im Februar begonnene Reihe „Archivale des Monats“ habe er verschiedene Rückmeldungen bekommen, berichtet Schwans. Die meisten überaus positiv, doch auch Negatives habe er schon gehört. So habe sich ein Leser eine bessere Einordnung der Archivale und mehr Hintergründe gewünscht. Dies sei aber gerade bei den ersten Archivalen wie der Dorfordnung von 1589 sowie dem herzoglichen Schutzbrief von 1642 für die „Dorffschaft Lazenn“ aus der Zeit des Dreißigjährigen Kriegs kaum möglich, weil die Schriftstücke nur einzeln und ohne Kontext im Stadtarchiv liegen. „Zudem habe ich mich bewusst dafür entschieden, das Ganze eher knapp zu halten, eine Einführung in das Thema zu geben und zur weiteren Beschäftigung damit anzuregen.“

Stadtarchivar nimmt Anfragen entgegen

Pandemiebedingt ist der Lesesaal im Laatzener Stadtarchiv zwar schon seit Monaten und bis auf Weiteres geschlossen. Wer sich aber intensiver mit Dokumenten aus dem Stadtarchiv beschäftigen will, kann Anfragen per E-Mail an manuel.schwanse@laatzen.de senden oder die Telefonnummer (0 511) 82 05 10 15 wählen. „Ich hoffe sehr, dass im Sommer wieder eine Einsichtnahme durch interessierte Archivnutzerinnen und -nutzer im Lesesaal möglich ist“, sagt Schwanse.

Von Astrid Köhler