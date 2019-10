Rethen

Bei nasskaltem Wetter mit zwischenzeitlich starken Regenschauern über ein Freigelände laufen und eine Ausstellung anschauen? Der Gedanke mag viele frösteln und den Kopf schütteln lassen, doch echte Fans lassen sich von Nebensachen wie dem Wetter nicht stoppen. Rund 2000 Besitzer und Liebhaber von historischen Fahrzeugen aus nah und fern sind am Donnerstag, am Tag der Deutschen Einheit, zum Oldtimertreffen auf das ADAC-Gelände kommen. Dort feierten sie das nunmehr 13. Classic Cars & Familiy Fest.

Zur Galerie Trotz zwischenzeitlich heftiger Regenschauer kamen am Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober, rund 2000 Besucher zu der Schau mit geschätzt rund historischen Fahrzeugen.

Viele Stammgäste

„In diesem Jahr sind es wetterbedingt etwas weniger Besucher und Aussteller“, schätzte die Organisatorin des Oldtimertreffens, Christin Müller, die selbst einen ’88er Trabant fährt. Über den Tag geschätzt, denn anmelden musste sich niemand, seien wohl mehr als 500 historische Autos und bis zu 100 Mopeds zu sehen gewesen. „Ich freue mich über die große Zahl von Stammgästen“, sagte Müller, während sie den Blick über das Ausstellungsgelände wandern ließ, über dem ein Geräuscheteppich aus tuckernden und brummenden Motoren und Lautsprecheransagen lag.

Glänzender Chrom und Motorgeblubber

Liebhaber klassischer Oldtimer kamen beim ADAC voll auf ihre Kosten. Eines der Fahrzeuge, die auf dem ,Laufsteg’ vorbeirollten und so eine extra Erwähnung des in Lederjacke und Fliegermütze gemummelten Autoexperten und Moderators Otto Meier-Spelbrink erhielten, waren ein Fiat 514 MM aus dem Jahr 1930 mit 34 PS. Wie in den Vorjahren führte Meier-Spelbrink verlässlich und kenntnisreich durch den Nachmittag, stellte verschiedene Modelle vor und erzählte Anekdoten.

Auf dem Gelände tummelten sich viele verschiedene Fahrzeuge: diverse chromblitzende und motorblubbernde US-Straßenkreuzer, Ferrari und Porsche, ein einzelner Hanomag-Trecker sowie Käfer- und Isettas.

„Ich habe mir meine BMW Isetta 250 gekauft, damit ich als Rentner in meiner Altersteilzeit als Werkzeughändler etwas zu tun habe“, sagte der Langenhagener Tillo Pfeiffer augenzwinkernd. Vor acht Jahren hatte er sein nur 12-PS starkes Auto aus dem Jahr 1962 angeschafft. Beim Entkernen seiner „Knutschukugel“ und dem Neuaufbau hat er „rund 120 Kilogramm an Sachen aus- und wieder eingebaut.“ Der zwölfjährige Mika aus Hannover nahm beim Oldtimertag mal hinter der für heutige Verhältnisse ungewohnten Lenkradposition Platz und bewunderte die Isetta von innen.

Noch 2012 ein Fahrzeuggerippe, jetzt ein DDR-Country-Pickup

Ähnlich fleißig beim Fahrzeug restaurieren war wenige Meter weiter der Kfz-Mechaniker Horst, der auf die Nennung seines Nachnamens keinen gesonderten Wert legte. „Horst reicht“, meinte der 63-jährige Hannoveraner. Er war mit seinem 1951 in der damaligen DDR von der IFA DKW gebauten, 22 PS-starken Pritschenwagen Framo gekommen. „Den habe ich als Fahrzeuggerippe 2012 in einer Scheune in Sachsen-Anhalt gefunden und seitdem wieder aufgebaut“, erzählt er stolz. Nur 6200 dieser Pritschenwagen seien bis 1968 in der DDR gebaut worden – nun ist es eher ein DDR-Country-Pickup, auf dessen mit Echtholz verkleideter Ladefläche Truhen und Reisekoffer, ein Spinnrad und ein Weinfass ebenso ihr heimeliges Zuhause gefunden haben, wie ein Teddybär, Windlichter und eine Flasche Rotkäppchen-Sekt.

Ein Traum für Auto- und Outdoorfreunde: Noch vor einigen Jahren stand der 22 PS-starken DDR-Pritschenwagen Framo, Baujahr 1951, als Gerippe in einer Scheune in Sachsen-Anhalt. Dann fand ihn Kfz-Mechaniker Horst, überarbeitete das Fahrzeug und setzte einen neuen Echtzholzaufbau mit Country-Ausstattung darauf. Quelle: Torsten Lippelt

Autoexperte Otto Meier-Spelbrink brachte zum Thema Oldtimer noch etwas Wichtiges auf den Punkt: „Geld und Platz sind natürlich die Voraussetzung. Aber das ist nicht alles: Autos brauchen ein bisschen Liebe, Zeit und Zuneigung.“

Als gegen 14 Uhr dicke graue Wolken über Rethen hingen und kräftiger Regen auf dem Gelände niederging, verstummte der Moderator für einen kurzen Moment und mehrere Autobesitzer waren eilig dabei, ihre Cabriolets und anderen offenen Fahrzeuge abzudecken. Kaum war der Schauer vorbei, wurden die Schirme wieder zusammengeklappt und die muntere Fahrzeugschau ging weiter bis zum frühen Abend.

Von Torsten Lippelt