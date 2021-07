Laatzens Bürgermeister Jürgen Köhne (CDU) schaute am Montag ebenfalls vorbei und überreichte einen kleinen Scheck an Maike Meier „aus seiner Bürgermeisterschatulle“. Es war nicht die einzige Spende: Dagmar Ernst vom Regionssportbund (RSB) nahm das Zeltlager zum Anlass, einen Scheck über 250 Euro an den VfL Grasdorf zu überbringen. Der RSB, ein Zusammenschluss aus 665 Vereinen und mehr als 170.000 Mitgliedern, feierte im Corona-Jahr 2020 sein 75-jähriges Bestehen, konnte aber nicht, wie geplant, mit 75 Veranstaltungen in der Region feiern.

Nun wird auch im RSB nachgeholt, was geht. Und das Zeltlager des VfL gehört zu jenen Aktionen, die unter dem Motto „Für Dich und Deinen Verein“ die Vielfalt der Vereinsarbeit in den Fokus stellen. Die Spende stammt von Sponsoren, die der RSB anlässlich seinen Jubiläums bekommen hat und komplett an die Vereine weiterreicht. Partner und Förderer sind die Region, die Sparkasse Hannover, BKK24, die Volksbanken aus Hannover und Hildesheim-Lehrte-Pattensen; dazu kommen Gönner und Freunde wie Lotto Niedersachsen und die Herrenhäuser Brauerei.