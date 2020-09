Laatzen-Mitte

Beim Abbiegen von der Karlsruher Straße auf die Erich-Panitz-Straße ist am Dienstagnachmittag gegen 15.20 Uhr eine 38-jährige Autofahrerin aus Pattensen von der Straße abgekommen. Dabei geriet die Frau auf den Radweg und prallte mit ihrem silbernen Skoda fast frontal gegen einen Ampelmast. Die Frau wurde bei dem Unfall leicht am Kopf verletzt. Die Besatzung eines alarmierten Rettungswagens versorgte die Wunde. In ein Krankenhaus wollte die Unfallfahrerin jedoch nicht. Die Ortsfeuerwehr Laatzen wurde gegen 15.32 Uhr alarmiert, um die ausgelaufenen Betriebsstoffe abzustreuen. Der Verkehr wurde auf der Kreuzung einspurig an der Unfallstelle vorbei geleitet. An dem Skoda entstand laut Feuerwehr erheblicher Sachschaden und auch der Ampelmast muss erneuert werden, da er sich bedrohlich zur Seite neigt. Die genaue Unfallursache steht bislang noch nicht fest.

Der Ampelmast neigt sich bedrohlich zur Seite. Quelle: Gerald Senft/Stadtfeuerwehr Laatzen

Von Stephanie Zerm