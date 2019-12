Alt-Laatzen

Wer hatte wirklich Grün? Nach einem Unfall auf der Hildesheimer Straße am Sonnabend in Alt-Laatzen bittet die Polizei dringend um Zeugenhinweise. Eine 49-Jährige war gegen 11.30 Uhr von dem Auto eines 40-jährigen Hannoveraners angefahren und dabei leicht verletzt worden. Beide Beteiligte gaben an, dass ihre jeweilige Ampel Grün angezeigt habe.

Der 40-Jährige war zu diesem Zeitpunkt mit seinem Mazda 5 aus Hannover in Richtung Süden unterwegs. Er gab an, dass er an der Kreuzung Hildesheimer Straße/Neue Straße angefahren sei. Zu diesem Zeitpunkt hielt auf der rechten Seite hinter der Kreuzung ein Kanalreinigungsfahrzeug und versperrte die Fußgängerfurt. Der Mazda-Fahrer sei daraufhin links vorgefahren und dann mit der 49-Jährigen kollidiert, die hinter dem Arbeitsfahrzeug die Hildesheimer Straße überqueren wollte.

Polizei hofft auf Zeugenhinweise

Bei der Kollision erlitt die Frau leichte Verletzungen, sie wurde ambulant im Krankenhaus behandelt. Weil beide behaupten, Grün gehabt zu haben, hofft die Polizei auf Hinweise von Zeugen. Gefragt sind insbesondere die Beobachtungen der Kanalarbeiter und einer Fußgängerin, die ebenfalls die Straße kreuzen wollte. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon (0511) 1091888 entgegen.

Von Johannes Dorndorf