42 Fahrer aus ganz Deutschland treten im Finale des Wettbewerbs „Fahrsicherheits-Profi 2019“ gegeneinander an. Die Hannoveranerin Sandra Rottmann hatte bereits die Vorrunde in Laatzen gewonnen. Wir haben sie am Freitag bei der Endrunde auf dem ADAC-Gelände in Rethen begleitet.