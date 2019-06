Mit maschineller Gefräßigkeit hat sich ein etwa 700 Meter langer sogenannter Umbauzug am Donnerstag über die alte Gleisanlage der ICE-Straße in Laatzen hergemacht. In langsamem, beständigem Tempo legte die Riesenmaschine fließbandmäßig neue Gleise und Schwellen auf das Schotterbett.