Rethen

Aus Papier und Pappe gebastelte Schneemänner, bunte Tannenbäume und Klappkarten hängen seit Montagnachmittag neben roten Christbaumkugeln am Wunschbaum in der Rethener Volksbank-Filiale. Insgesamt 50 Kinder aus einkommensschwachen Familien haben darauf ihre Wünsche notiert: Gesellschaftsspiele, Puppen, eine Armbanduhr mit Zeiger, ferngesteuerte Autos, ein Schmuckkästchen, Lego-Spielzeug, Figuren und anderes Spielzeug im Wert von maximal 20 Euro.

Bereits zum siebten Mal seit 2012 – in einem Jahr pausierte das Paar – kümmern sich Marion und Karl-Heinz Paschen darum, dass die Herzenswünsche der Kinder rechtzeitig erfüllt werden. Monika Beloqui kam am Montag gezielt in die Filiale und nahm den ersten Zettel ab, als er noch keine drei Minuten am Zweig hing. „Mir tun die Kinder leid, und das Projekt der Paschens finde ich ganz toll“, sagte sie.

Wünsche bis 13. Dezember erfüllen und abgeben

Noch bis Freitag, 13. Dezember, können Spender einen Zettel abnehmen und den erfüllten Wunsch in der Filiale abgeben. Die Geschenke seien stets sehr liebevoll verpackt, betont Marion Paschen, die in all den Jahren mit ihrem Mann schon rund 600 Geschenke weitergereicht hat. Mitunter seien auch Grußkarten dabei – im Sinne der Anonymität aber ohne Nachnamen.

In diesem Jahr werden Wünsche von Sechs- bis Zehnjährigen aus dem Projekt Kinder-Treff Immanuel, vom Projekt Kids der Thomasgemeinde sowie dem pädagogischen Mittagstisch aus dem Diakoniebereich Hannover erfüllt.

Von Astrid Köhler