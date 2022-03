Laatzen-Mitte

Dieser Streik war in Laatzen-Mitte unübersehbar: Die Gewerkschaft Verdi hate für Dienstag zum Warnstreik im Sozial- und Erziehungsdienst aufgerufen. Rund 500 Beschäftigte aus den Umlandkommunen Hannovers kamen am Vormittag zur zentralen Kundgebung auf dem Laatzener Marktplatz zusammen. Die Erzieherinnen und Erzieher fordern bessere Arbeitsbedingungen, eine höhere Eingruppierung der Beschäftigten und Maßnahmen gegen den Fachkräftemangel.

Für die Familien, die ihre Kinder in den städtischen Kindertagesstätten betreuen lassen, war der Tag teils mit erheblichen Einschränkungen verbunden. Neun der elf kommunalen Kitas in Laatzen wurden bestreikt. In sieben der Einrichtungen gab es nach Angaben der Stadtverwaltung nur eine Notbetreuung, zwei waren eingeschränkt geöffnet. Auch in den Kindertagesstätten der freien Träger lief der Betrieb wie gewohnt: Bei den aktuellen Tarifverhandlungen geht es lediglich um den öffentlichen Dienst.

