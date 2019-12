Laatzen-Mitte

Fast 500 Zuschauer haben am Sonnabend die beiden Aufführungen des Weihnachtsmärchens „Frohe Weihnachten kleiner Eisbär“ im Erich-Kästner-Schulzentrum (EKS) in Laatzen besucht. Die erste Vorstellung um 14.30 Uhr war mit etwa 250 Zuschauern so gut wie ausverkauft, bei der zweiten Aufführung des Wittener Kinder- und Jugendtheaters kamen um 16.30 Uhr etwa 220 Besucher ins Forum der Schule.

Erzählt wurde diesmal die Geschichte des kleinen Eisbären Lars, der einen Tannenbaum in der Arktis findet. Etwa eine Stunde benötigt er, um herauszufinden, was Weihnachten eigentlich ist, warum Tannenbäume eine wichtige Rolle dabei spielen und wie das Fest gefeiert wird. Zur Hilfe kommen ihm dabei seine tierischen Freunde wie die Robbe Robbi, der Hase Hugo und der Schwertwal Orca, der praktischerweise auch gleich als Bus-Ersatz dient und so als Fortbewegungsmittel zur Menschenstadt zur Verfügung steht. So erfährt Lars vom Schlittenhund Nanuk vieles über die Traditionen und Mythen des Festes und begegnet auch den Menschen selbst.

Zur Galerie Knapp 500 Besucher haben sich am Sonnabend die beiden Aufführungen des Witter Kinder- und Jugendtheaters in Laatzen angesehen. Die drei Schauspieler bereiteten den Zuschauern viel Freude.

Schauspieler binden Kinder immer wieder ein

Mit vielen Liedern und einem kindgerechten Schauspiel brachten die drei Akteure des Wittener Kinder- und Jugendtheaters die jungen und die erwachsenen Zuschauer schnell auf ihre Seite. Immer wieder richteten Judith Löffen, Maja Rodigast und Robert Heinle während der Aufführung Fragen an die Kinder, die ihre Antworten in den Saal hineinriefen und so zur Aufklärung des Falles „ Weihnachten“ beitrugen. Manche Jungen und Mädchen verließen während der Vorstellung ihre Plätze und wagten sich bis an den Bühnenrand vor, um ganz dicht am Geschehen dran zu sein.

Durch eine einfach gehaltene Kulisse mit beweglichen Bühnenelemente bedurfte das Stück keiner Umbaupause: Die Schauspieler schoben und drehten die dreieckigen Kuben während des Spiels, sodass binnen Sekunden immer neue Szenerien – von der Eislandschaft über die Stadt bis zur Polarstation – auf der Bühne entstanden.

Auch wenn die diesjährigen Ausstellungen im Gegensatz zu 2018 nicht ganz ausverkauft waren, zeigten sich Jörg Schmidt und Sabrina Deharde vom Team Wirtschaftsförderung mit der Besucherresonanz zufrieden.

Termine für 2020 stehen schon

Die Termine für die Weihnachtsvorstellungen im Jahr 2020 stehen schon fest: Am Sonnabend, 12. Dezember, führt das Wittener Kinder- und Jugendtheater das Stück „Frau Holle“ nach den Brüdern Grimm um 14.30 und um 16.30 Uhr im Erich-Kästner-Schulzentrum auf. Karten sind ab Oktober 2020 im Foyer des Laatzener Rathauses erhältlich.

Von Daniel Junker